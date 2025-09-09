Citroën C3 XTR chega ao Brasil por R$ 88.990, abaixo do Polo Track

A Citroën está dando uma mexida no C3 aqui no Brasil com o lançamento da sua nova versão XTR. Esse modelo chega com a proposta de conquistar quem busca um carro compacto, mas robusto e versátil para o dia a dia. O visual aventureiro, os pneus de uso misto e alguns melhoramentos no acabamento são os destaques, além de correções que o modelo anterior precisava.

Se você curte novidades, essa versão XTR vem equipada com o motor 1.0 Firefly aspirado, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco marchas. Comparando os preços, ele fica entre o C3 Feel, que custa R$ 86 mil, e o C3 You!, que é a versão turbo por R$ 104 mil. O XTR inicia sua trajetória a partir de R$ 89 mil, se posicionando como a opção mais equipada.

A ideia por trás desse modelo é oferecer mais recursos e fortalecer sua imagem de carro para aventuras, especialmente porque as vendas do C3 caíram de 26,5 mil em 2023 para 21 mil em 2024. Muita gente que adora pegar a estrada ou até encarar um trecho de terra vai entender essa movimentação.

Detalhes do Design e Conforto

O design do XTR também está bem chamativo. Ele traz detalhes exclusivos, como a grade e os retrovisores em preto brilhante. Não dá pra esquecer das rodas de liga aro 17" e dos pneus Pirelli Scorpion ATR, que são ideais para quem gosta de sair da estrada. Por dentro, a cabine ganhou um toque mais refinado com acabamentos escurecidos e materiais mais macios, tornando o ambiente bem agradável.

Uma coisinha legal é que o teto preto é opcional e a parte traseira exibe o emblema "XTR", que vai deixar muitos entusiastas animados. O que pode soar um pouco estranho são os comandos dos vidros traseiros, que estão concentrados no console central. Mas quem já dirigiu sabe que, depois de um tempo, você se adapta.

Preços e Versões

Aqui estão os preços das versões do C3:

Citroën C3 Live – R$ 74.990

– R$ 74.990 Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990

– R$ 83.990 Citroën C3 Feel – R$ 85.990

– R$ 85.990 Citroën C3 XTR – R$ 88.990

– R$ 88.990 Citroën C3 You – R$ 103.990

Mesmo com um visual mais aventureiro, o desempenho do C3 XTR pode desapontar um pouco. Ele leva 17,2 segundos para ir de 0 a 100 km/h, enquanto a versão turbo, a You, faz isso em apenas 9,1 segundos. No entanto, quando o assunto são terrenos de terra ou estradas esburacadas, o XTR não decepciona, com um vão livre de 18 cm e aqueles pneus preparados para esses desafios.

O Desafio da Concorrência

A Citroën acredita que o XTR pode atrair novos consumidores, mas é um desafio e tanto. Entre janeiro e agosto de 2025, foram apenas 8.254 unidades vendidas, bem abaixo das 14.140 do mesmo período em 2024. Para competir com modelos como Fiat Mobi, Renault Kwid e VW Polo Track, a marca está apostando no custo-benefício e no visual aventureiro como seus trunfos.

Na linha de 2026, o XTR trouxe melhorias práticas, como entradas USB-C para os passageiros de trás e um novo painel digital de 7,7 polegadas. A central multimídia de 10,25 polegadas agora é mais fina e as versões mais caras vêm com ar-condicionado automático. Essas coisinhas são super legais, mas ainda tem quem ache polêmico ter os comandos dos vidros no console central.

Com preços que chamam atenção e um design que destaca, o Citroën C3 XTR está tentando mesclar economia, espaço e um toque aventureiro. Resta saber se tudo isso é suficiente para conquistar o coração dos motoristas brasileiros.