Triumph oferece financiamento especial para modelos 400, Tiger e Daytona

A Triumph Motorcycles Brasil trouxe uma novidade que vai deixar os apaixonados por motos em polvorosa neste mês de setembro. Eles estão com uma campanha de varejo que tem condições super especiais em vários modelos, desde as mais acessíveis até as poderosas de alta cilindrada.

Se você está de olho nas Speed 400 e Scrambler 400 X, prepare-se! Com entrada a partir de R$ 9.657, você pode dividir o restante em até 48 parcelas. E tem mais: o IPVA para 2025 e a documentação saem na faixa. Quem não gosta de um desconto, não é mesmo? E as revisões das duas primeiras saem por apenas R$ 100 cada. Essas motos são perfeitas para quem quer entrar no mundo Triumph com pé direito, oferecendo um prazer de pilotagem que faz qualquer trajeto parecer uma aventura.

Para quem busca algo mais robusto, a Tiger 1200 Black Edition é uma linda máquina que está sendo oferecida por R$ 94.190. Com entrada de 40% e opções de financiamento diferenciadas, não é todo dia que encontramos uma oportunidade dessas. A Tiger 900 Rally Pro também está dentro da campanha, com condições imperdíveis: entrada a partir de 40% e aquelas taxas que não pesam no bolso.

E não podemos esquecer da Daytona 660, uma verdadeira beleza. Com entrada de R$ 27.990 e 35 parcelas de R$ 729, você ainda leva IPVA e documentação inclusos. Esse modelo é o mesmo usado na Daytona 660 Cup, um campeonato de corrida bem famoso, mostrando que essa moto é pura adrenalina. Para quem curte dar aquela acelerada, ela é uma excelente escolha!

Outro destaque é a Street Triple 765 RS, com motor tricilíndrico de 130 cv, que traz tecnologia diretamente da Moto2. Você consegue levar pra casa com uma entrada de R$ 34.990, 35 parcelas de R$ 919 e ainda tem a documentação e o IPVA 2025 inclusos. É para aproveitar e colocar a adrenalina lá em cima, seja na cidade ou na estrada.

Se o estilo clássico te atrai, as Speed Twin 900 e 1200 também estão disponíveis com entrada a partir de 40% e taxas diferenciadas. Essas belezuras combinam o que há de melhor no design clássico com uma performance de respeito. Afinal, quem não gosta de um visual que chama a atenção, né?

Essas condições estão disponíveis até o final de setembro nas concessionárias Triumph em todo o Brasil. Para quem já é fã ou está pensando em dar o próximo passo, essa é a hora! Se você ainda não tem sua garupa, que tal aproveitar e mergulhar de cabeça nas estradas? Vamos rodar!