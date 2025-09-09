Morte de Odete Roitman será exibida em 6 de outubro

Um dos momentos mais aguardados do remake da novela “Vale Tudo” já tem data para ir ao ar. A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, será exibida no dia 6 de outubro, que cai em uma segunda-feira. Esse evento promete marcar o início de um mistério que envolve a pergunta “quem matou?”.

Antes de sua morte, a trama irá apresentar uma sequência intensa em que Odete sofre um atentado, o que promete intensificar a narrativa e reacender o suspense característico da versão original da novela, que foi ao ar em 1989.

A autora da nova versão, Manuela Dias, já adiantou que algumas mudanças no desfecho do crime serão feitas, o que trará novidades em relação à história original. Na versão de 1989, a assassina de Odete foi Leila, interpretada por Cássia Kis. Ela cometeu o crime acreditando que estava atirando em outra personagem, Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, ao descobrir a traição da amiga com seu marido, Marco Aurélio.

A lista de suspeitos para o assassinato de Odete é extensa e inclui diversos personagens da novela: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Freitas (Luis Lobianco), César (Cauã Reymond), Raquel (Taís Araújo), Ivan (Renato Góes) e Poliana (Matheus Nachtergaele). Essa rica diversidade de possíveis assassinos deverá manter o público atento até o final da trama.

Atualmente, o remake de “Vale Tudo” vem conquistando uma audiência crescente, com uma média de 22,8 pontos na Grande São Paulo. A novela está prevista para terminar no dia 17 de outubro, quando a TV Globo lançará uma nova novela, “Três Graças”, do autor Aguinaldo Silva, que retorna à emissora após um longo período. Essa nova produção é vista como uma tentativa de revitalizar a audiência nas novelas da emissora, que tem enfrentado desafios desde 2022.