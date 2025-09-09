Brasil avança lentamente em ônibus elétricos, com 635 mil no mundo

O mundo já possui 635 mil ônibus elétricos, mas o Brasil pode ficar atrás nessa corrida pela mobilidade limpa. A verdade é que, mesmo com um crescimento de 85% nas vendas de veículos eletrificados em 2024, a gente ainda não tem metas claras para a eletrificação do transporte coletivo.

Um novo estudo da Thymos Energia mostra que a China está arrasando, liderando com 60% das vendas globais. Pense na quantidade de carros que um único ônibus elétrico pode substituir! Isso significa menos emissões de CO₂ no ar e uma drástica redução do ruído urbano. É um impacto tanto ambiental quanto social que pode ser muito positivo.

Em 2023, cerca de 50 mil ônibus elétricos foram vendidos globalmente, o que representa apenas 3% das novas unidades. A expectativa é de que até 2035, 30% dos ônibus vendidos no mundo sejam elétricos. Se as metas de descarbonização forem mais ambiciosas, esse número pode até subir.

A eficiência desses veículos elétricos não é só uma questão de ter um motor diferente. Elas dependem de tecnologias como as baterias LFP e NMC, além de recarga rápida e sistemas inteligentes para gerenciar as frotas. Esses recursos não apenas aumentam a autonomia, mas também garantem uma integração melhor com outros modais urbanos, que todo motorista sabe como é importante.

No Brasil, a situação não é tão animadora. Menos de 7% dos veículos licenciados em 2024 eram elétricos, e ainda não temos metas nacionais para ônibus do tipo. Entre os desafios, estão o custo inicial elevado, a infraestrutura de recarga que é quase inexistente, e a falta de componentes brasileiros e mão de obra qualificada.

A Thymos alerta que, se não houver uma ação firme em termos de regulação e incentivos à produção local, o Brasil pode perder sua competitividade. Não só isso, mas também os benefícios econômicos e ambientais que a eletromobilidade pode trazer. Em resumo, é como se o Brasil estivesse prestes a perder o bonde da eletrificação, especialmente no que diz respeito ao transporte coletivo, que poderia ser uma grande oportunidade.