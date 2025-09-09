Membro da Flotilha para Gaza afirma: “Não seremos detidos”

Um barco que faz parte da Flotilha Global Sumud, que transporta ajuda humanitária para Gaza, foi atacado por um drone em águas da Tunísia na noite de segunda-feira, 8 de outubro. A informação foi divulgada pela organização nas redes sociais.

De acordo com Miguel Duarte, um dos membros da flotilha, o drone lançou um explosivo sobre o convés do barco, mas o incêndio gerado foi controlado rapidamente pelos seis ocupantes da embarcação. Todos conseguiram chegar em segurança à Tunísia após o incidente.

Duarte relatou o ataque em uma coletiva de imprensa, afirmando que enquanto o drone sobrevoava o barco, dois membros estavam no convés. Ele descreveu que o drone pairou sobre uma pilha de coletes salva-vidas antes de lançar a bomba, que causou uma grande explosão. Ele reafirmou que todos estavam a salvo e enfatizou: “Foi um ataque, e não seremos detidos.”

Thiago Ávila, outro integrante da flotilha e brasileiro, também falou à imprensa, agradecendo ao povo e ao governo tunisiano pelo apoio recebido. Ele destacou a solidariedade do país com a causa palestina, descrevendo isso como um exemplo para o mundo.

Ávila também comentou sobre o bloqueio que Gaza enfrenta há mais de 17 anos, destacando que outras ações similares já tinham sido registradas. No total, ele menciona que já foram contabilizados 38 ataques desse tipo. Ele ressaltou a importância de suas missões, afirmando que a flotilha busca ajudar um povo que sofre com o que considera um genocídio.

O ativista afirmou que o ataque exemplifica a natureza dos seus opositores, classificando-os como “criminosos de guerra” que atacam trabalhadores humanitários e jornalistas. Ele sublinhou que, enquanto existir o bloqueio e pessoas passando necessidade, a missão continuará. “Nosso objetivo é abrir um corredor humanitário. O Tribunal Internacional de Justiça já estabeleceu que não se pode bloquear a ajuda humanitária a Gaza”, explicou.

A missão da flotilha reúne mais de 20 barcos e representantes de 44 países com a intenção de romper o bloqueio imposto por Israel e levar suporte ao povo palestino. Entre os cerca de 20 ativistas brasileiros estão Thiago Ávila, o sindicalista Bruno Gilga Rocha, a vereadora de Campinas Mariana Conti, além de outros representantes da solidão ao povo palestino.