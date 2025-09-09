Fiat Toro cresce 50,5% em setembro e supera Chevrolet Montana

A Fiat Toro 2026 já está disponível nas concessionárias brasileiras, e vem com uma série de novidades que vão animar os apaixonados por picapes. O design ficou mais arrojado, especialmente na dianteira, que ganhou uma nova grade com barras verticais, faróis full LED em todas as versões e um padrão de luzes diurnas bem moderno, que lembra até pixels. Quem é exigente com estilo vai notar essas mudanças de imediato.

Na traseira, as lanternas agora estão mais horizontais, também com LED, enquanto a tampa da caçamba e o para-choque receberam um visual atualizado. Outra mudança interessante é a troca dos freios traseiros a tambor por discos, além da inclusão do freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, que facilita bastante na hora de estacionar, principalmente em ladeiras.

As novidades não pararam por aí, e isso já está se refletindo nas vendas. Segundo a Fenabrave, até 8 de setembro, a Fiat Toro emplacou 1.306 unidades, um crescimento de 50,5% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2025, já são 31.804 veículos vendidos! Isso mostra que a galera está gostando da nova fase da Toro.

Entre as concorrentes, a Chevrolet Montana ficou em segundo lugar, com 475 unidades vendidas, um aumento modesto de 5,1% em relação a agosto. Já a Ram Rampage sofreu uma queda, vendendo apenas 381 unidades, o que representa uma baixa de 28,4%. Claro que essas comparações são normais no mundo das picapes, e a Toro continua liderando entre as intermediárias com um total de 30.501 vendas até agosto.

A linha 2026 da Toro mantém os mesmos motores que já conhecemos: o 1.3 turboflex T270, com até 176 cv e 27,5 kgfm de torque, e o 2.2 turbodiesel, que entrega até 200 cv e 45,8 kgfm. Vale lembrar que, agora, todas as versões vêm com freios a disco nas quatro rodas, o que melhora a segurança e a confiança ao volante.

Preços e Versões da Fiat Toro 2026

Toro Endurance T270 flex – R$ 159.490 : Equipado com painel digital de 7 polegadas, sistema multimídia de 7”, rodas de 17”, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos e faróis FULL-LED.

Toro Freedom T270 flex – R$ 169.490 : Além dos itens da Endurance, ganha câmera de ré, volante em couro, ar-condicionado digital e uma tela multimídia maior de 8,4”.

Toro Volcano T270 flex – R$ 186.490 : Inclui tudo da Freedom, mais espelho interno com escurecimento automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e sistema de navegação.

Toro Ultra T270 flex – R$ 196.490 : Adiciona faróis altos automáticos, capota rígida e frenagem automática de emergência, tudo para quem busca tecnologia e segurança.

Toro Volcano TD450 4×4 – R$ 210.490 : Com motor turbodiesel e câmbio automático de 9 marchas, é ideal para quem vai enfrentar terrenos mais difíceis.

Toro Ranch TD450 4×4 – R$ 228.490: Baseada na Volcano TD, mas com um visual ainda mais luxuoso, com detalhes em marrom e acabamentos exclusivos.

Com todas essas melhorias e opções, a Fiat Toro 2026 se posiciona ainda mais forte no mercado e promete agradar quem busca uma picape que combina estilo, conforto e desempenho.