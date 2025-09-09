Ramille irá conciliar gravações de Vale Tudo e Coração Acelerado

Novela "Coração Acelerado" estreia em janeiro de 2026 e traz novidades no elenco

A nova novela das 19h da Globo, chamada "Coração Acelerado", tem estreia marcada para janeiro de 2026 e promete trazer uma história envolvente ligada ao universo sertanejo. A trama será escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Um dos destaques no elenco será a atriz Ramille, que atualmente faz uma participação em "Vale Tudo". Em "Coração Acelerado", ela interpretará a personagem Cinara, fazendo parte do núcleo do personagem Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira. Esse papel representa uma oportunidade significativa na carreira de Ramille, que terá um espaço maior nessa nova produção.

Os protagonistas da novela serão Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e Eduarda, que será vivida por Gabz. Agrado é filha de Letícia Spiller, que dará vida a uma mulher com um grande sonho: ser cantora. Ela deixou sua cidade natal, a fictícia Bom Retorno em Goiás, após passar por dificuldades, mas sua filha, Agrado, decide seguir a carreira na música sertaneja e busca alcançar o sucesso.

O elenco também contará com Filipe Bragança, que interpretará o mocinho da história, filho do personagem vivido por Antonio Calloni. Isabelle Drummond será Naiane, uma influenciadora digital e filha da vilã Zilá, que será interpretada por Leandra Leal.

Uma mudança no elenco foi a escolha de Thomás Aquino para o papel do empresário musical Roney Soares, que era inicialmente destinado a Lázaro Ramos. Roney será um personagem que trará complicações para Agrado e Eduarda ao longo da trama.

Incluirá ainda nomes importantes como Diego Martins, Guito, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy.

Além do elenco fixo, a novela contará com participações especiais de artistas renomados do cenário sertanejo. Ana Castela e a famosa dupla Maiara & Maraisa interpretarão versões de si mesmas e terão uma presença marcante na novela, realizando performances e interagindo com os protagonistas durante a história.

A direção artística de "Coração Acelerado" será feita por Carlos Araújo, mas até o momento, a lista completa dos roteiristas colaboradores não foi divulgada. Com uma trama que promete emoções e um elenco diversificado, "Coração Acelerado" é uma das apostas da emissora para 2026.