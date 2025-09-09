VW T-Roc pode substituir Nivus e T-Cross, mas ainda é incerto

Nos últimos tempos, o VW T-Roc começou a chamar a atenção dos apaixonados por carros aqui no Brasil. Embora nunca tenha sido muito conhecido por aqui, ele é um verdadeiro sucesso na Europa. Agora, com o lançamento da nova geração, fica a dúvida: será que ele vai apenas inspirar os novos Nivus e T-Cross, ou pode ser o próximo substituto para essa dupla? Por enquanto, já sabemos que sua base está confirmada.

Recentemente, tive a chance de conferir o novo T-Roc no Salão de Munique. Pude até dar uma voltinha como carona em um dos protótipos em testes, equipado com um motor 1.5 turbo e um sistema híbrido-leve de 48 volts. Essa experiência deixou no ar a curiosidade sobre o futuro do Nivus e T-Cross. O esperado é que esses modelos ganhem melhorias, se encham de tecnologias e se tornem ainda mais atraentes para os consumidores exigentes. E, claro, isso pode se traduzir em preços mais altos.

### Design e Dimensões

O T-Roc, conhecido como o “SUV do Golf”, é um pouco maior que o nosso T-Cross, chegando a 4.372 mm de comprimento. Na Europa, ele está posicionado acima do T-Cross e do Taigo, que é o equivalente ao Nivus aqui. Embora tenha um entre-eixos menor, isso não diminui sua presença. Para quem dirige em estradas e precisa de conforto e espaço, essas dimensões fazem diferença, especialmente durante viagens mais longas.

### Tecnologia e Plataforma

O T-Roc é construído sobre a plataforma MQBEvo. Essa é uma evolução da MQB-A1, que está presente em outros modelos como o Taos. Esse novo conceito traz uma série de avanços em conectividade e segurança. Para quem se preocupa com tecnologia a bordo, isso é um grande passo. E há a expectativa de que essa plataforma traga um interior mais espaçoso e confortável.

### Sistema Híbrido

Uma das novidades mais empolgantes do T-Roc é o sistema híbrido. O motor 1.5 turbo integra um motor elétrico na transmissão, funcionando quase como um híbrido de pleno direito, mas sem a necessidade de recarga externa. Isso é especialmente vantajoso para o brasileiro. Com o motor sendo produzido em São Carlos (SP), a Volkswagen já planejou trazer esse sistema para o Brasil, ao lado de uma versão híbrida com 48 volts que deve ter um preço mais acessível.

### Futuro dos Modelos Locais

Fala-se que o T-Roc pode influenciar o design e as tecnologias de novos T-Cross e Nivus, com expectativa de que cheguem ao mercado entre 2027 e 2028. Thomas Schäffer, CEO global da Volkswagen, já deixou claro que o T-Roc não virá ao Brasil. A ideia é aproveitar a nova base e o sistema híbrido para dar vida a novos T-Cross e Nivus, deixando-os mais refinados e modernos.

### Conclusão

Enquanto o T-Roc continuará sua jornada na Europa, a Volkswagen se prepara para trazer novas gerações do T-Cross e Nivus. E os entusiastas por carros por aqui estão ansiosos para ver como essas inovações vão se traduzir em termos de design, conforto e tecnologia. É um momento empolgante para os fãs da marca!