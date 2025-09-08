Notícias

Equipe RobotBox é premiada no Salão de Robótica do Paraná

Autor Diogo Sobral
Equipe RobotBox conquista seis troféus no Salão de Robótica do Paraná

RobotBox se Destaca em Campeonato de Robótica com Pódio Completo

A equipe RobotBox foi um dos grandes destaques do Salão de Robótica do Paraná, realizado em Curitiba entre os dias 4 e 6 de setembro. Durante o evento, a equipe conquistou um total de seis troféus em diversas categorias, demonstrando habilidades e inovação em competições de alto nível.

Um dos pontos altos do evento foi a realização da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nela, a RobotBox recebeu o Prêmio Maker, um reconhecimento que valoriza as formações que se destacam pelo desenvolvimento de soluções próprias e pela criatividade demonstrada.

Na categoria de Sumô Autônomo, os robôs da equipe competem para empurrar o adversário para fora do dojo de forma independente. A RobotBox se destacou ao conquistar o título sem perder nenhuma luta. Outro sucesso foi na modalidade Racing Pro, que pode ser descrita como um “arrancadão de robôs”, onde a equipe também garantiu a primeira posição.

O momento mais impressionante ocorreu na categoria Seguidor de Linha Pro. Nesta modalidade, os robôs devem percorrer um percurso no menor tempo possível. A RobotBox conseguiu uma vitória histórica ao conquistar os três primeiros lugares, um feito inédito na competição.

Além de suas conquistas em competições, a RobotBox é conhecida por sua principal atividade: a produção e comercialização de kits de robótica que não utilizam telas. A equipe de competições é composta pelos fundadores da empresa, alunos e familiares, refletindo o compromisso da RobotBox em unir educação, inovação e comunidade.

De acordo com Evandro Kafka, fundador da RobotBox, o ambiente competitivo é uma oportunidade crucial para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam. Ele destaca que essas competições permitem aos alunos testarem soluções inovadoras, proporcionando um aprendizado prático e observando sua evolução no processo.

O evento foi não apenas uma vitrine das habilidades técnicas da equipe, mas também um espaço de troca de experiências valiosas entre diversas equipes, reforçando a importância das competições de robótica no desenvolvimento educacional.

Galeria de Fotos

Confira as imagens que registram esses momentos de conquista e inovação da equipe RobotBox.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor