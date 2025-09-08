Equipe RobotBox é premiada no Salão de Robótica do Paraná

RobotBox se Destaca em Campeonato de Robótica com Pódio Completo

A equipe RobotBox foi um dos grandes destaques do Salão de Robótica do Paraná, realizado em Curitiba entre os dias 4 e 6 de setembro. Durante o evento, a equipe conquistou um total de seis troféus em diversas categorias, demonstrando habilidades e inovação em competições de alto nível.

Um dos pontos altos do evento foi a realização da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nela, a RobotBox recebeu o Prêmio Maker, um reconhecimento que valoriza as formações que se destacam pelo desenvolvimento de soluções próprias e pela criatividade demonstrada.

Na categoria de Sumô Autônomo, os robôs da equipe competem para empurrar o adversário para fora do dojo de forma independente. A RobotBox se destacou ao conquistar o título sem perder nenhuma luta. Outro sucesso foi na modalidade Racing Pro, que pode ser descrita como um “arrancadão de robôs”, onde a equipe também garantiu a primeira posição.

O momento mais impressionante ocorreu na categoria Seguidor de Linha Pro. Nesta modalidade, os robôs devem percorrer um percurso no menor tempo possível. A RobotBox conseguiu uma vitória histórica ao conquistar os três primeiros lugares, um feito inédito na competição.

Além de suas conquistas em competições, a RobotBox é conhecida por sua principal atividade: a produção e comercialização de kits de robótica que não utilizam telas. A equipe de competições é composta pelos fundadores da empresa, alunos e familiares, refletindo o compromisso da RobotBox em unir educação, inovação e comunidade.

De acordo com Evandro Kafka, fundador da RobotBox, o ambiente competitivo é uma oportunidade crucial para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam. Ele destaca que essas competições permitem aos alunos testarem soluções inovadoras, proporcionando um aprendizado prático e observando sua evolução no processo.

O evento foi não apenas uma vitrine das habilidades técnicas da equipe, mas também um espaço de troca de experiências valiosas entre diversas equipes, reforçando a importância das competições de robótica no desenvolvimento educacional.

Galeria de Fotos

Confira as imagens que registram esses momentos de conquista e inovação da equipe RobotBox.