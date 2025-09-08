As cinco picapes médias com maior capacidade de carga no Brasil

Quem está em busca de uma picape geralmente tem um perfil bem diferente de quem opta por SUVs, hatches ou sedãs. Enquanto estes últimos costumam valorizar tecnologia, design e conforto, quem vai de caminhonete prioriza robustez, resistência e, claro, capacidade de carga. E não pense que a picape não pode ser prática e oferecer conforto para o dia a dia — tem modelo para todo gosto!

Recentemente, segundo a Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, a JAC Hunter vendeu 260 unidades. No mesmo período, a Mitsubishi Triton tirou de campo 5.859 unidades, e a Chevrolet S10 teve 18.772 vendas. Para não deixar de lado as concorrentes, a Volkswagen Amarok emplacou 2.020 e a Ford Ranger ficou na liderança com 21.708 unidades.

Vamos falar um pouco sobre as cinco picapes cabine dupla com maior capacidade de carga que estão no mercado brasileiro.

1 – JAC Hunter – 1.460 kg

A JAC Hunter tá no topo do ranking, trazendo uma capacidade de carga impressionante de 1.460 kg — isso é 320 kg a mais que o segundo colocado! O destaque vai para a versão 4Work, focada em quem precisa de um trampo pesado e altamente eficiente.

Ela vem com um motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e um torque respeitável de 46 kgfm. Com 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura e 1,92 m de altura, a Hunter garante um espaço legal e uma boa estabilidade na estrada.

E se você está pensando em transporte, a caçamba dela tem 1.135 litros de volume e preços a partir de R$ 239.900, posicionando a Hunter como uma opção segura e competitiva.

2 – Mitsubishi Triton – 1.140 kg

A Mitsubishi Triton, agora na nova geração, ocupa a segunda posição com uma capacidade de carga de 1.140 kg na versão GLS e um volume de 1.046 litros na caçamba. E olha que ela não é só forte: seus preços variam de R$ 249.990 até R$ 335.990 na versão Katana.

O motor da Triton é um 2.4 turbodiesel que entrega 205 cv e torque de 47,9 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. E se você gosta de aventuras, ela tem ângulos de entrada e saída que oferecem bom desempenho nas trilhas.

3 – Chevrolet S10 – 1.134 kg

Em terceiro lugar, a Chevrolet S10 trouxe um visual renovado em 2024. Na versão básica, ela suporta até 1.134 kg de carga e tem uma caçamba de 1.061 litros. Suas dimensões são bem robustas: 5,36 m de comprimento e 1,87 m de largura.

O motor dela é um 2.8 turbodiesel que agora entrega 207 cv, conta com um câmbio automático de oito marchas e rendimento médio de 10,3 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada. Os preços partem de R$ 243.290 e vão até R$ 334.190 na versão High Country.

4 – Volkswagen Amarok – 1.104 kg

A Volkswagen Amarok ocupa a quarta posição com uma capacidade de 1.104 kg e uma caçamba de 1.280 litros na versão básica. Com 5,35 m de comprimento e 1,95 m de largura, a Amarok garante espaço e presença.

Na linha 2026, ela passou por ajustes para atender as regras de emissões no Brasil. Se você é fã de um motor V6 turbodiesel, vai curtir os 258 cv e 59,1 kgfm de torque. Os preços variam entre R$ 339.990 e R$ 379.990, podendo aumentar com opcionais.

5 – Ford Ranger – 1.071 kg

Fechando o ranking, a Ford Ranger se destaca com uma caçamba de 1.250 litros e capacidade para até 1.071 kg na versão topo de linha. Os preços vão de R$ 238.900 a R$ 490.000.

Ela vem com diversas opções de motor a diesel. A versão de entrada traz um 2.0 turbodiesel de 170 cv e torque de 41,3 kgfm, podendo vir com câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas. E para quem quer mais potência, o topo da linha, a Ranger Raptor, não decepciona com seus 397 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos.

Com todas essas opções, fica difícil escolher a melhor, né? Cada uma traz suas características e vantagens, basta você decidir qual se encaixa melhor na sua vida e nas suas aventuras!