Record tem queda de audiência na programação de 8 de setembro

Na segunda-feira, 8 de setembro de 2025, a Record TV enfrentou um dia difícil em termos de audiência, registrando baixos índices e ocupando a terceira posição em vários horários. A emissora não conseguiu se destacar em sua programação, perdendo espaço para o SBT e, em alguns momentos, até mesmo para a Band.

Pela manhã, o programa "Balanço Geral Manhã" teve desempenho abaixo do esperado, superado pela atração "SBT Manhã". Na hora do almoço, o "Balanço Geral SP", apresentado por Eleandro Passaia, também apresentou quedas, ficando atrás do "Hoje em Dia". Entre 10h50 e 15h35, a atração enfrentou concorrência forte, como "Alô Você" do SBT e "Jogo Aberto" da Band, além de reprises da Globo. O programa não conseguiu ultrapassar a média de 5 pontos.

A reprise da novela "A Escrava Isaura" foi um dos principais destaques negativos, atingindo apenas 3,2 pontos, seu pior resultado desde o retorno ao ar. Esse desempenho afetou a primeira parte do "Cidade Alerta", que registrou uma média de 2,9 pontos no total nacional.

À noite, o "Jornal da Record" alcançou 6,4 pontos, mas não conseguiu manter a audiência para a novela "Paulo, o Apóstolo", que caiu para 4,5 pontos. Essa queda foi suficiente para perder para o "SBT Brasil" e foi ameaçada por "As Filhas da Senhora Garcia", outra produção do SBT. Na sequência, o programa "Reis: O Pecado" marcou 4,0 pontos, enquanto o "Repórter Record Investigação" terminou com 3,2 pontos, ficando atrás do concorrente "No Alvo". O drama médico "Chicago Med" ficou ainda mais para trás, com apenas 2,1 pontos.

Aqui estão os pontos de audiência registrados na Record TV no dia 8 de setembro:

Balanço Geral Manhã – 1,4

– 1,4 Balanço Geral Manhã SP – 2,9

– 2,9 Fala Brasil – 3,4

– 3,4 Hoje em Dia – 3,4

– 3,4 Balanço Geral SP – 5,0

– 5,0 Igreja Universal – 5,4

– 5,4 Balanço Geral SP (reprise) – 5,2

– 5,2 A Escrava Isaura – 3,2

– 3,2 Cidade Alerta – 2,9

– 2,9 Cidade Alerta SP – 6,4

– 6,4 Jornal da Record – 6,4

– 6,4 Paulo, o Apóstolo – 4,5

– 4,5 Reis: O Pecado – 4,0

– 4,0 Repórter Record Investigação – 3,2

– 3,2 Chicago Med – 2,1

– 2,1 Jornal da Record 24h – 1,8

Na Grande São Paulo, onde está concentrada a maior parte do mercado publicitário, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 lares com televisão, o que mostra a importância desses números para a emissora.