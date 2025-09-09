Nissan Kicks com até R$ 20 mil de desconto para pessoas físicas

O novo Nissan Kicks chegou às concessionárias há cerca de três meses, mas ainda está tentando conquistar seu espaço no competitivo mercado de SUVs. Enquanto a versão anterior, o Kicks Play, ainda chama a atenção, as vendas do novo modelo deram uma caída em agosto, saindo do top 3 no segmento. Para dar uma aquecida nas vendas, a Nissan lançou uma série de descontos atrativos, dependendo da versão escolhida.

O Kicks 2026 traz algumas mudanças interessantes e agora mira até modelos dos SUVs médios. Ele cresceu um pouquinho e vem com 4,37 metros de comprimento, um entre-eixos de 2,66 m, e mais largura e altura também, o que melhora o espaço interno. O porta-malas agora tem 470 litros, ótimo para as viagens em família ou para aquele rolê no fim de semana. O visual também foi atualizado, com linhas modernas, faróis e lanternas em LED, além de rodas que podem chegar até 19 polegadas. As lanternas traseiras se conectam por uma faixa preta, trazendo um ar sofisticado ao modelo.

Sob o Capô

Se você é do tipo que curte deixar o carro em dia, vale um olhar especial por baixo do capô. O Kicks agora conta com a versão Sense, equipada com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros — o mesmo que equipa o Renault Kardian. Esse motor pode chegar a 125 cv e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. O câmbio automático CVT deu lugar a uma transmissão automatizada de dupla embreagem com seis marchas, o que promete trocas mais rápidas e suaves, perfeito para quem pega trânsito ou curte dirigir em rodovias.

Falando em desempenho, de acordo com o Inmetro, o consumo é de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, as cifras caem para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada, algo para se levar em conta na hora de abastecer, especialmente nas viagens longas.

Promoções Imperdíveis

A Nissan não está medindo esforços para atrair os consumidores. Eles estão oferecendo condições especiais para o novo Kicks, com descontos significativos em todas as versões, o que facilita bastante para quem está pensando em trocar de carro ou financiar. As promoções incluem uma redução no preço à vista e planos de financiamento sem juros, tornando o veículo mais acessível.

Para quem está de olho na versão Sense, o desconto pode chegar a até R$ 20 mil, fazendo com que o modelo saia por R$ 144.990 à vista, caso você tenha um usado para dar como entrada. O financiamento exige 70% de entrada e o restante pode ser parcelado em 18 vezes fixas sem juros.

A versão Advance também segue a mesma lógica, com um desconto de R$ 20 mil, saindo a R$ 155.990. As versões mais completas, como Exclusive e Platinum, têm descontos de R$ 18 mil cada, com preços de R$ 164.490 e R$ 181.000 à vista.

No caso do financiamento, a versão Exclusive exige os mesmos 70% de entrada, com parcelas fixas de aproximadamente R$ 2.884,62, enquanto a Platinum mantém as mesmas condições, mas com parcelas um pouco mais altas, chegando a R$ 3.166,75. E o melhor: todas as ofertas aceitam o veículo usado como parte do pagamento e não cobram juros nas parcelas restantes.

Agora, com todas essas mudanças e promoções, o novo Kicks realmente está chamando para dar uma voltinha. Se você ainda não teve a chance de dar uma olhada, vale a pena visitar uma concessionária e conhecer de perto essa novidade!