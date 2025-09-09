Investigação apura abuso por universitários em Curitiba

Curitiba – Investigação de Abuso em Festa de Luxo Atinge Universitários e Adolescente

A Polícia Civil do Paraná está investigando dois universitários e um adolescente suspeitos de abuso sexual contra uma mulher de 31 anos. O caso ocorreu após uma festa de luxo em Curitiba.

A delegada El Santos de Freitas Cavalcanti, responsável pela investigação, informou que os suspeitos estão sendo investigados por crimes como estupro de vulnerável, abandono de incapaz, furto qualificado e, possivelmente, corrupção de menores.

Conforme o relato da vítima, ela foi estuprada pelos rapazes após deixar o evento. A mulher afirmou que não se lembra de como saiu da festa, apenas que estava dentro de um carro com os suspeitos. Imagens de câmeras de segurança mostram os homens levando a vítima até uma lanchonete no Batel, um bairro considerado nobre na cidade, e a abandonando em seguida.

As gravações também revelam que o adolescente teria tocado as partes íntimas da mulher em mais de uma ocasião, enquanto um dos universitários furtou o cartão de crédito dela. Momentos após a saída da lanchonete, os três foram vistos fazendo compras em um posto de gasolina.

Após ser deixada no restaurante, a vítima conseguiu ser levada a um hospital. A delegada informou que a Polícia Civil requisitou todos os documentos médicos que possam comprovar o abuso. Entretanto, ela ressaltou que nem sempre os exames físicos conseguem confirmar casos de estupro de vulnerável.

“O delito de estupro de vulnerável não requer a prática de conjunção carnal, abrangendo também atos libidinosos. Muitas vezes, esses atos não podem ser evidenciados em exames periciais”, explicou a delegada.

A defesa dos universitários não se manifestou detalhadamente sobre a investigação. No entanto, em uma nota, os advogados alegaram que a versão apresentada pela vítima nas redes sociais não corresponde à realidade dos fatos.

O caso continua em andamento, e novas informações devem surgir à medida que a investigação avança.