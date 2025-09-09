Toyota Corolla Cross e Hyundai Creta lideram vendas de SUVs

Próximo de completar os primeiros dias de setembro, o Toyota Corolla Cross está na liderança disparada do mercado de SUVs. Dados fresquinhos da Fenabrave mostram que, até o dia 8, o Corolla Cross já emplacou 2.075 unidades, apesar de uma leve queda de 1,7% em comparação a agosto. Se você é fã do modelo, sabe que ele já acumula 46.767 unidades vendidas em 2025.

No entanto, o início do mês teve uma surpresa bem interessante. O Chevrolet Tracker começou como o grande campeão, mas acabou perdendo o fôlego e viu o Corolla Cross assumir o topo. Uma mudança bem rápida, não é mesmo? Para quem já precisou se adaptar ao trânsito ou precisava de um carro versátil, esse SUV faz a diferença.

Logo atrás, temos o Hyundai Creta em segundo lugar, vendendo 1.832 unidades e mantendo uma leve alta de 1% em relação a agosto. É interessante notar como o Creta vem se mantendo firme, totalizando 47.512 unidades vendidas até agora em 2025. Quem já fez uma viagem mais longa à bordo desse SUV sabe como ele se destaca na estrada, né?

Agora, se a gente olhar para o Volkswagen T-Cross, a situação é um pouco diferente. O bom e velho T-Cross caiu para a terceira posição, vendendo 1.774 veículos, o que representa uma queda significativa de 15,5% desde agosto. Ele ainda acumula 63.026 unidades no ano, mas parece que o lançamento do Tera, seu irmão menor, acabou impactando suas vendas. Às vezes, os consumidores buscam algo mais compacto, e isso é bem normal.

Na quarta colocação, o Chevrolet Tracker conseguiu vender 1.718 unidades, mostrando um crescimento expressivo de 27,5% em relação ao mês anterior. O Tracker tinha sua melhora considerável, mas o começo forte não foi suficiente para manter a liderança. No total, ele tem 40.870 unidades emplacadas desde janeiro.

Por último, o Volkswagen Tera aparece na quinta posição, com 1.617 unidades vendidas e um crescimento surpreendente de 42,6% em relação ao mês passado. O Tera, assim como o Pulsar que se vê por aí, tem se ajustado ao gosto do povo. Já no acumulado de 2025, ele contabiliza 11.768 unidades.

Por outro lado, tivemos uma queda do Fiat Pulse, que não conseguiu se manter no jogo e caiu para fora do top 10 de SUVs, com só 920 unidades vendidas e uma diminuição de 21% em relação ao mês passado. Uma mudança e tanto, especialmente em um mercado tão dinâmico como o nosso.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas Acumulado de 2025 1 Toyota Corolla Cross 2.075 46.767 2 Hyundai Creta 1.832 47.512 3 Volkswagen T-Cross 1.774 63.026 4 Chevrolet Tracker 1.718 40.870 5 Volkswagen Tera 1.617 11.768 6 Fiat Fastback 1.364 37.769 7 Nissan Kicks 1.345 35.615 8 Volkswagen Nivus 1.192 34.122 9 Honda HR-V 1.075 41.188 10 Jeep Compass 1.044 38.226

Esses números refletem as tendências do mercado e mostram como as preferências dos consumidores estão sempre mudando. No final das contas, cada modelo tem seu espaço e sua essência, e cada um deles oferece algo único ao volante.