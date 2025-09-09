Tesla planeja alcançar US$ 8,5 trilhões para justificar salário

A Tesla anunciou um pacote salarial de tirar o fôlego para Elon Musk, que pode levar o CEO a ganhar até US$ 1 trilhão se todas as metas forem cumpridas. É um número que parece surreal, mas a ideia por trás disso é alinhar os interesses de Musk com os dos acionistas da empresa. Ele vai receber ações da Tesla à medida que a montadora atinge objetivos bem ousados, que vão elevar o valor da empresa de US$ 1 trilhão para US$ 8,5 trilhões em dez anos. Para quem ama o mundo automotivo, isso é uma notícia explosiva!

O conselho da Tesla aprovou esse pacote no dia 3 de setembro, mas ainda precisa passar pela votação dos acionistas em novembro. Uma coisa interessante é que não vai ter salário ou bônus em dinheiro para Musk. O que tem é uma série de metas, como crescimento nas vendas e novas tecnologias, que ele precisa alcançar para garantir essa participação acionária. Já pensou? O futuro da Tesla parece estar nas mãos dele, enquanto todos nós acompanhamos ansiosos.

Entre os grandes desafios que aparecem na lista estão a produção de 12 milhões de carros elétricos e ter 1 milhão de robotaxis em operação. Quem já pegou um trânsito insuportável gostaria, com certeza, de contar com um veículo autônomo para driblar as dores de cabeça do dia a dia. E não para por aí, a Tesla ainda quer colocar 1 milhão de robôs humanóides Optimus nas ruas. Esses robôs têm o potencial de gerar uma grana significativa, superando concorrentes como a Uber.

Vamos falar agora dos especialistas. Eles têm olhos atentos nessa história toda e destacam que esse plano depende muito da confiança dos investidores. A Tesla já é vista como uma ação de crescimento, negociada a cerca de 75 vezes seu EBITDA, mesmo com uma queda nas vendas nos últimos meses. Para alcançar essas metas ambiciosas, não é só volume de vendas que conta; a empresa também precisa brilhar em novos mercados, como robótica e software de direção autônoma.

A ARK Invest, famosa por suas previsões arrojadas, está otimista e acredita que a Tesla pode chegar a US$ 7 a US$ 10,9 trilhões até 2029. Essa estimativa é baseada principalmente na expectativa de receitas bilionárias de robotaxis e uma fatia de mercado maior que a da Uber. E os robôs humanóides? Eles podem ainda acrescentar trilhões à receita da empresa, segundo as projeções. Imagina a revolução que isso pode ser no setor automotivo!

Se tudo correr como o planejado, Musk pode aumentar sua participação na empresa para pelo menos 25%, o que significa que ele vai ter ainda mais controle sobre a Tesla. Além disso, esse plano envolve ele em novas áreas de negócio, como inteligência artificial e robótica, alinhando suas ambições com o crescimento sustentável da marca.

Mas é claro que o caminho não será fácil. A Tesla ainda enfrenta obstáculos operacionais. No ano passado, eles venderam 8 milhões de veículos, e os lucros ajustados totalizaram US$ 16,6 bilhões. O sucesso vai depender da execução dessas metas e de como o mercado vai reagir às tecnologias que ainda não estão disponíveis em larga escala.

Para a gente que ama a estrada e os carros, acompanhar o desenrolar dessa história é simplesmente fascinante!