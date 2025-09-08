Volkswagen dá até R$ 17 mil de desconto no T-Cross Extreme 2026

A Volkswagen está com uma oferta imperdível para quem sonha em ter um T-Cross Extreme 2026. Até o fim de setembro, você pode aproveitar até R$ 17.000 de desconto na troca do seu carro usado pelo SUV. O preço sugerido cai de R$ 196.990 para R$ 179.990. Uma oportunidade e tanto, não é mesmo?

Se você pretende financiar, a entrada fica em R$ 118.194 (60%), com 30 parcelas de R$ 2.735,58 e taxa zero de juros. Porém, é bom ficar atento: o custo total final vai aumentar por causa de taxas como IOF e cadastro, totalizando cerca de R$ 200.261,51. Uma boa ideia é fazer as contas direitinho antes de fechar negócio.

O que vem debaixo do capô

Em relação ao motor, o T-Cross Extreme mantém o mesmo conjunto da versão Highline. Estamos falando de um motor 1.4 TSI flex, com ótimos 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, que se adapta tanto ao etanol quanto à gasolina. O câmbio automático de seis marchas faz a magia acontecer rapidinho, levando o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos.

Consumo na estrada e na cidade

Quando o assunto é consumo, o T-Cross tem um desempenho bastante interessante. Ele faz cerca de 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina na cidade. Na estrada, esses números sobem para 9,8 km/l com etanol e 14 km/l com gasolina. Para quem passa muito tempo dirigindo, essas informações fazem toda a diferença, certo?

Vendas em alta

Entre janeiro e agosto de 2025, o Volkswagen T-Cross foi o SUV mais procurado do Brasil, com nada menos que 61.256 unidades vendidas. Para se ter uma ideia, o segundo lugar ficou com o Hyundai Creta, que vendeu 45.687 veículos, enquanto o Toyota Corolla Cross ficou em terceiro, com 44.694 emplacamentos. Um verdadeiro campeão entre os SUVs!

Equipamentos e tecnologia

Chegando ao que realmente importa dentro do T-Cross Extreme 2026, ele vem cheio de tecnologia. Imagine um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, bancos de couro, rodas de liga leve de 17 polegadas e uma central multimídia VW Play Connect com tela de 10,1 polegadas. Além disso, há câmera de ré e serviços remotos para facilitar a vida no dia a dia.

E não para por aí! O modelo conta também com carregador de celular por indução, iluminação LED para a placa traseira e sensores de estacionamento que ajudam bastante em manobras mais complicadas. Sabe aquele momento em que você tenta estacionar em uma rua cheia? Esses sensores fazem toda a diferença!

Segurança e conforto

Para a segurança, o T-Cross Extreme traz de série seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), três apoios de cabeça no banco traseiro e até um detector de fadiga do motorista. É sempre bom saber que temos esses recursos à mão, especialmente em viagens mais longas.

No conforto, ele vem com ar-condicionado digital, sistema de iluminação ambiente interna e aquela coluninha de direção que você pode ajustar para a altura e profundidade que preferir. É tudo pensado para deixar sua experiência ao volante ainda mais agradável.

Em resumo, o T-Cross Extreme 2026 promete não só um desempenho incrível nas estradas, mas também um pacote recheado de tecnologias e segurança, ideal para quem ama dirigir com estilo e conforto.