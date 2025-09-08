Chevrolet Spark EUV começará a ser produzido no Brasil

A Chevrolet lançou hoje (8/9) o novo Spark EUV no Brasil, trazendo uma boa notícia para quem busca um carro elétrico: ele será o mais em conta da marca, com preço especial de lançamento a partir de R$ 159.990. Importado da China, o modelo pode enfrentar algumas taxas de importação, mas isso não tira o brilho da novidade.

Santiago Chamorro, presidente da General Motors para a América do Sul, confirmou que a produção local do Spark EUV já está nos planos. Inicialmente, a montagem será em regime SKD, onde o carro virá parcialmente montado da China e será finalizado em parceria com a ComExport, na antiga fábrica da Troller em Horizonte, Ceará. A meta é de montar 400 unidades por mês, podendo aumentar rapidamente conforme a demanda.

O Chevrolet Spark EUV

Esse modelo é um SUV compacto de quatro lugares. Ele mede 4.003 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.726 mm de altura, com um entre-eixos de 2.560 mm. Não é um carro para se aventurar em trilhas radicais, mas suas medidas ajudam em rampas e pisos irregulares que encontramos nas cidades. Com ângulos de ataque e saída de 22° e 32°, respectivamente, ele dá conta do recado em situações desafiadoras do dia a dia.

O design do Spark EUV segue a linha dos SUVs quadrados, mas com um toque carismático. Linhas robustas, iluminação full LED e rodas de 16 polegadas dão um ar moderno. Ele estará disponível em seis cores bem chamativas: Azul Atlântico, Azul Anil, Amarelo Canário, Cinza Redentor, Preto Rio Negro e Branco Cupuaçu. Além disso, algumas cores têm teto contrastante, o que realça ainda mais o visual do carro. O interior também é bem pensado, com acabamentos em tons que combinam com a parte externa.

E quando o assunto é segurança, o Spark não decepciona: seis airbags estão lá para proteger os ocupantes. O banco do motorista tem ajuste elétrico, e há ainda regulagem de altura do volante e até personalização da sensibilidade dos pedais de acelerador e freio. O freio de estacionamento eletrônico e a câmera 360° são detalhes que fazem diferença, principalmente em manobras em lugares apertados.

O que chama mais atenção são os recursos do chamado Chevrolet Intelligent Driving. Ele vem equipado com sistemas de assistência avançados, como controle de cruzeiro adaptativo, que é ótimo para quem pega muito trânsito. Tem também o auxílio em curvas, centralização na faixa e frenagem automática de emergência, tornando a experiência de dirigir bem mais tranquila.

Espaço e Conectividade

Com seus 4 metros de comprimento, o Spark EUV não decepciona em espaço interno. O porta-malas tem 355 litros, que pode ser ampliado para 916 litros com os bancos rebatidos. Além disso, tem mais 35 litros no compartimento dianteiro para aqueles itens extras que a gente sempre precisa. O painel digital de 8,8’ e a central multimídia de 10,1’ trazem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, além de recursos como ar-condicionado digital e até um “Modo DJ” para personalizar a experiência de som.

Por baixo do capô, o Spark EUV tem um motor elétrico com potência de 101 cv e torque de 18,4 kgfm, alimentado por uma bateria de 42 kWh de Lítio Ferro-Fosfato (LFP). A autonomia do carro é de 258 km no ciclo do Inmetro, mas em trajetos urbanos, com regeneração de energia, pode passar de 300 km. E a recarga? Você pode usar corrente alternada (AC) de até 6,6 kW ou corrente contínua (DC) de até 50 kW. Isso significa que dá para recarregar de 30% a 80% em apenas 35 minutos. A garantia da bateria é de oito anos ou 160 mil km, um alívio para quem está preocupado com a durabilidade.

Com todas essas qualidades, o Spark EUV surge como uma opção interessante para quem quer um SUV elétrico que combine estilo, conforto e conectividade no dia a dia.