Promoção: VW T-Cross Extreme 2026 com R$ 17 mil de desconto

O Volkswagen T-Cross está em alta com ofertas promocionais que podem deixar qualquer apaixonado por carros empolgado. Vamos falar especialmente da versão Extreme 2026, que é o modelo mais completo da linha. Até o final de setembro, você pode encontrar esse SUV com um bônus de até R$ 17.000 em relação ao preço de tabela.
Essa condição fica ainda mais interessante se você tem um carro usado para dar na troca. O valor do T-Cross Extreme, que normalmente sai por R$ 196.990, vai para R$ 179.990. Com isso, o preço se aproxima da versão Comfortline, que vem com motor 1.0 e custa R$ 175.990. Essa é uma boa chance de levar pra casa um carro com tanta tecnologia.
Condições de Financiamento
Se a ideia for financiar, a Volkswagen oferece algumas facilidades. A entrada pode ser de R$ 118.194,00, que representa 60% do total, seguida de 30 parcelas de R$ 2.735,58. E o melhor: com 0% de juros! Mas não esqueça que existem outros custos que podem impactar o valor final, como IOF e taxas de cadastro. No final, isso pode fazer o valor total subir para cerca de R$ 200.261,51.
O que vem de série?
Vale a pena conferir o que a versão Extreme 250 TSI oferece. Este carro já vem com uma lista generosa de itens, como:
- Ar-condicionado automático digital
- Câmera de ré
- Grade iluminada
- Carregador de celular sem fio
- Retrovisores com rebatimento elétrico
- Painel digital com tela de 10,25"
- Sistema multimídia VW Play com tela de 10,1"
- Rodas de liga-leve de 17"
- Controle de cruzeiro adaptativo
- Faróis e lanternas em LED
- Seis airbags, entre outros recursos.
E para quem gosta de dar aquele toque a mais, tem opções como o pacote ADAS, que inclui assistente de manutenção de faixa, monitor de ponto cego e assistente de baliza, além de teto solar panorâmico. Para quem faz muito uso do carro em cidade, esses recursos são um verdadeiro alívio no dia a dia.
Performance sob o capô
Sob o Capô do T-Cross, você encontra um motor 1.4 250 TSI flex que entrega 150 cv de potência e um torque de 25,5 kgfm. O câmbio é sempre automático de 6 marchas, com tração dianteira. Nas outras versões, o carro acompanha um motor 1.0 200 TSI, que gera 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina, entregando um torque de 20,4 kgfm independente do combustível.
Quem já rodou muito com o T-Cross garante que ele é um carro que se destaca em consumo e desempenho, perfeito para o dia a dia e viagens. O espaço interno é confortável, ideal para famílias, e a tecnologia embarcada ajuda a tornar cada trajeto mais prático e seguro.