Promoção: VW T-Cross Extreme 2026 com R$ 17 mil de desconto

O Volkswagen T-Cross está em alta com ofertas promocionais que podem deixar qualquer apaixonado por carros empolgado. Vamos falar especialmente da versão Extreme 2026, que é o modelo mais completo da linha. Até o final de setembro, você pode encontrar esse SUV com um bônus de até R$ 17.000 em relação ao preço de tabela.

Essa condição fica ainda mais interessante se você tem um carro usado para dar na troca. O valor do T-Cross Extreme, que normalmente sai por R$ 196.990, vai para R$ 179.990. Com isso, o preço se aproxima da versão Comfortline, que vem com motor 1.0 e custa R$ 175.990. Essa é uma boa chance de levar pra casa um carro com tanta tecnologia.

Condições de Financiamento

Se a ideia for financiar, a Volkswagen oferece algumas facilidades. A entrada pode ser de R$ 118.194,00, que representa 60% do total, seguida de 30 parcelas de R$ 2.735,58. E o melhor: com 0% de juros! Mas não esqueça que existem outros custos que podem impactar o valor final, como IOF e taxas de cadastro. No final, isso pode fazer o valor total subir para cerca de R$ 200.261,51.

O que vem de série?

Vale a pena conferir o que a versão Extreme 250 TSI oferece. Este carro já vem com uma lista generosa de itens, como:

Ar-condicionado automático digital

Câmera de ré

Grade iluminada

Carregador de celular sem fio

Retrovisores com rebatimento elétrico

Painel digital com tela de 10,25"

Sistema multimídia VW Play com tela de 10,1"

Rodas de liga-leve de 17"

Controle de cruzeiro adaptativo

Faróis e lanternas em LED

Seis airbags, entre outros recursos.

E para quem gosta de dar aquele toque a mais, tem opções como o pacote ADAS, que inclui assistente de manutenção de faixa, monitor de ponto cego e assistente de baliza, além de teto solar panorâmico. Para quem faz muito uso do carro em cidade, esses recursos são um verdadeiro alívio no dia a dia.

Performance sob o capô

Sob o Capô do T-Cross, você encontra um motor 1.4 250 TSI flex que entrega 150 cv de potência e um torque de 25,5 kgfm. O câmbio é sempre automático de 6 marchas, com tração dianteira. Nas outras versões, o carro acompanha um motor 1.0 200 TSI, que gera 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina, entregando um torque de 20,4 kgfm independente do combustível.

Quem já rodou muito com o T-Cross garante que ele é um carro que se destaca em consumo e desempenho, perfeito para o dia a dia e viagens. O espaço interno é confortável, ideal para famílias, e a tecnologia embarcada ajuda a tornar cada trajeto mais prático e seguro.