Tesla registra a menor participação de mercado nos EUA desde 2017

A Tesla, que é uma referência no mundo dos carros elétricos, está passando por um momento complicado nos Estados Unidos. Em agosto, a participação da marca no mercado despencou para níveis que não se via desde 2017. Os consumidores estão buscando alternativas em um cenário que fica cada vez mais acirrado. É impressionante como a empresa de Elon Musk, que já foi sinônimo de inovação, está sentindo a pressão dos concorrentes.

Dados da Cox Automotive mostram que a fatia de mercado da Tesla caiu para 38%. É a primeira vez desde outubro de 2017 que a marca não supera os 40%. E, mesmo que as vendas tenham subido 3,1% no mês, o mercado como um todo cresceu 14%. Isso revela que a Tesla, apesar de continuar vendendo, está perdendo espaço rapidamente.

Enquanto isso, fabricantes como Hyundai, Kia, Toyota e Honda estão se mexendo. Eles aumentaram os incentivos e promoções, fazendo suas vendas de elétricos disparar até 120% em julho. É como se eles estivessem dizendo: “Vem com a gente!” e isso deixa a Tesla em uma situação um pouco desconfortável, já que a empresa ainda depende muito dos sucessos do Model 3 e do Model Y.

Recentemente, a Tesla lançou a picape Cybertruck. Porém, ela ainda não conquistou o mesmo carinho do público que o Model 3 ou o SUV Model Y. Embora o Model Y tenha recebido uma atualização, as melhorias não atenderam às expectativas. Isso está resultando em um segundo ano consecutivo de queda nas vendas. É triste, porque esses modelos realmente marcaram uma época.

E não para por aí. A Tesla está apostando alto em projetos como as robotaxis e robôs humanoides. No entanto, esses planos futuristas têm feito a empresa adiar o lançamento de modelos mais acessíveis. Uma boa parte do valor bilionário da Tesla está ligada a essas inovações e a um pacote salarial recorde proposto a Musk.

Especialistas estão de olho nessa situação e alertam: ficar sem novidades pode colocar a liderança da Tesla em risco. Stephanie Valdez Streaty, diretora de insights da Cox, já fez um alerta importante: “Quando você não traz novidades, sua participação começa a encolher.” E assim, já se percebe que a competição no mundo dos carros elétricos tende a esquentar ainda mais nos próximos meses. Portanto, é bom ficar ligado para ver como essa história vai se desenrolar, porque, no fim das contas, quem gosta de carro sempre busca o melhor em cada nova aquisição.