Renault Clio 2026 tem nova geração, mas não terá elétrica

O Renault Clio é, sem dúvida, um dos compactos mais icônicos da Europa, com 17 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento em 1990. Ele ainda é um campeão de vendas em diversos mercados e agora está se preparando para sua sexta geração. Esperado para chegar ao mercado no início de 2026, o novo Clio promete um design arrojado e mais tecnologia para conquistar ainda mais corações.

Este novo Clio foi apresentado no Salão de Munique e traz um visual que chamaria atenção até na esquina mais movimentada. Seu tamanho cresceu um pouco, agora com 4,12 m de comprimento e 1,77 m de largura. Isso garante mais presença na estrada e estabilidade, sem perder a essência compacta que tantos adoram. Na frente, os faróis afilados, a nova grade hexagonal e o logotipo estilizado vão fazer você parar e admirar, enquanto a traseira com lanternas bipartidas também não passa despercebida.

Ao entrar no carro, a primeira impressão é de que a Renault se preocupou com todos os detalhes. O interior combina tecnologia e praticidade, apresentando duas telas de 10 polegadas integradas. O volante renovado e os materiais mais sofisticados dão um toque especial. O sistema de multimídia é do Google, trazendo mapas e assistente de voz, mas a Renault, fiel às raízes, manteve alguns comandos físicos. No dia a dia, você vai adorar poder ajustar o ar-condicionado de forma rápida, sem precisar perder tempo na tela.

Com um porta-malas de 391 litros, ele é espaçoso o suficiente para as suas aventuras de fim de semana, garantindo fácil acesso. E agora, um dos pontos altos: a grande novidade nesse lançamento é o sistema híbrido E-Tech. Com um motor 1.8 a gasolina e dois propulsores elétricos, o Clio pode entregar até 160 cv e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,3 segundos. Caso você more em uma cidade movimentada, vai se surpreender com a eficiência — até 80% do tempo pode ser no modo elétrico, somando um incrível consumo médio de 25,6 km/l e uma autonomia que pode alcançar até 1.000 km.

Para quem opta pelos modelos de entrada, a Renault também oferece um motor 1.2 turbo de três cilindros com 115 cv. E se você gosta de opções, terá à disposição câmbio manual ou um automático de dupla embreagem. Para quem curte um combustível que vai além da gasolina, tem também a opção biocombustível GLP, que entrega 120 cv.

A plataforma CMF-B recebeu ajustes específicos para segurar todo esse poder híbrido e os novos sistemas de assistência, como frenagem automática e câmeras de alta resolução. Para os amantes de música, o som premium Harman Kardon promete fazer qualquer trajeto ser ainda mais agradável.

Apesar de todo esse apelo à eletrificação, a Renault decidiu não oferecer uma versão 100% elétrica do Clio; essa missão vai ficar a cargo do Renault 5. No Brasil, a marca vai focar mais em SUVs e picapes, tornando a chegada do Clio por aqui incerta, mas isso não tira nem um pouco o brilho desse compacto que chegou para conquistar novas gerações na Europa.