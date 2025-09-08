Mundo Automotivo

Motos mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Autor Rodrigo Campos
Veja quais foram as motos mais vendidas do Brasil em agosto
Veja quais foram as motos mais vendidas do Brasil em agosto

Em agosto, o Brasil viveu um pequeno balançar nas vendas de motos 0km, com 185.454 unidades comercializadas. Essa queda de 3,99% em relação ao mês anterior, quando foram vendidos 193.161 motos, chamou a atenção. Os dados são da Fenabrave e, apesar dessa oscilação mensal, o mercado neste ano ainda exibe um desempenho robusto.

Entre janeiro e agosto de 2025, o número de motocicletas novas que passaram a rodar por aí chegou a 1.407.911. Isso resulta em um crescimento de 12,31% comparado ao mesmo período do ano passado, que teve 1.253.629 motos. A Honda, sem surpresa, continua na liderança, com 119.578 unidades emplacadas, mesmo que tenha visto uma leve queda em relação às 127.643 do mês anterior.

Por outro lado, a Honda também está enfrentando um desafio: sua participação de mercado vem diminuindo. Enquanto no passado chegava a quase 80%, em agosto, esse número caiu para 64,48%. A Yamaha apareceu como a segunda marca mais popular, vendendo 28.452 unidades. Outras marcas como Shineray, Mottu e Avelloz também estão começando a fazer barulho.

Esse jogo do mercado acaba refletindo nas motos mais vendidas. Dentre as 20 mais populares, seis são da Honda, duas da Yamaha, além de modelos da Mottu e Shineray. Vamos dar uma olhada em como ficou essa lista:

Ranking das Motos Mais Vendidas em Agosto

PosiçãoMarcaModeloUnidades Vendidas
1HONDACG 16041.456
2HONDABIZ21.493
3HONDAPOP 110I17.111
4HONDANXR16016.317
5MOTTUSPORT 110I9.778
6YAMAHAYBR 1507.702
7HONDACB 300F5.636
8HONDAPCX 1604.474
9YAMAHAFAZER 2504.207
10SHINERAYXY 1253.914
11YAMAHAXTZ 2503.835
12YAMAHAFAZER 1503.618
13HONDAXRE 1903.479
14HONDAXRE 3002.877
15SHINERAYSHI 1752.772
16HONDAELITE 1252.472
17YAMAHACROSSER 1502.459
18YAMAHANMAX1.818
19SHINERAYXY 501.703
20SHINERAYXY 1501.559

Ao observar esses números, é sempre interessante notar qual modelo reina nas ruas e qual é a preferência dos motociclistas. Para quem busca agilidade e conforto no trânsito, a Honda CG 160 é, sem dúvida, uma escolha popular. Mas não podemos deixar de lado a variedade que vem de outras marcas, mostrando que o mercado de motos no Brasil está mais dinâmico do que nunca.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor