Motos mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Em agosto, o Brasil viveu um pequeno balançar nas vendas de motos 0km, com 185.454 unidades comercializadas. Essa queda de 3,99% em relação ao mês anterior, quando foram vendidos 193.161 motos, chamou a atenção. Os dados são da Fenabrave e, apesar dessa oscilação mensal, o mercado neste ano ainda exibe um desempenho robusto.

Entre janeiro e agosto de 2025, o número de motocicletas novas que passaram a rodar por aí chegou a 1.407.911. Isso resulta em um crescimento de 12,31% comparado ao mesmo período do ano passado, que teve 1.253.629 motos. A Honda, sem surpresa, continua na liderança, com 119.578 unidades emplacadas, mesmo que tenha visto uma leve queda em relação às 127.643 do mês anterior.

Por outro lado, a Honda também está enfrentando um desafio: sua participação de mercado vem diminuindo. Enquanto no passado chegava a quase 80%, em agosto, esse número caiu para 64,48%. A Yamaha apareceu como a segunda marca mais popular, vendendo 28.452 unidades. Outras marcas como Shineray, Mottu e Avelloz também estão começando a fazer barulho.

Esse jogo do mercado acaba refletindo nas motos mais vendidas. Dentre as 20 mais populares, seis são da Honda, duas da Yamaha, além de modelos da Mottu e Shineray. Vamos dar uma olhada em como ficou essa lista:

Ranking das Motos Mais Vendidas em Agosto

Posição Marca Modelo Unidades Vendidas 1 HONDA CG 160 41.456 2 HONDA BIZ 21.493 3 HONDA POP 110I 17.111 4 HONDA NXR160 16.317 5 MOTTU SPORT 110I 9.778 6 YAMAHA YBR 150 7.702 7 HONDA CB 300F 5.636 8 HONDA PCX 160 4.474 9 YAMAHA FAZER 250 4.207 10 SHINERAY XY 125 3.914 11 YAMAHA XTZ 250 3.835 12 YAMAHA FAZER 150 3.618 13 HONDA XRE 190 3.479 14 HONDA XRE 300 2.877 15 SHINERAY SHI 175 2.772 16 HONDA ELITE 125 2.472 17 YAMAHA CROSSER 150 2.459 18 YAMAHA NMAX 1.818 19 SHINERAY XY 50 1.703 20 SHINERAY XY 150 1.559

Ao observar esses números, é sempre interessante notar qual modelo reina nas ruas e qual é a preferência dos motociclistas. Para quem busca agilidade e conforto no trânsito, a Honda CG 160 é, sem dúvida, uma escolha popular. Mas não podemos deixar de lado a variedade que vem de outras marcas, mostrando que o mercado de motos no Brasil está mais dinâmico do que nunca.