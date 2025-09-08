Motos mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Em agosto, o Brasil viveu um pequeno balançar nas vendas de motos 0km, com 185.454 unidades comercializadas. Essa queda de 3,99% em relação ao mês anterior, quando foram vendidos 193.161 motos, chamou a atenção. Os dados são da Fenabrave e, apesar dessa oscilação mensal, o mercado neste ano ainda exibe um desempenho robusto.
Entre janeiro e agosto de 2025, o número de motocicletas novas que passaram a rodar por aí chegou a 1.407.911. Isso resulta em um crescimento de 12,31% comparado ao mesmo período do ano passado, que teve 1.253.629 motos. A Honda, sem surpresa, continua na liderança, com 119.578 unidades emplacadas, mesmo que tenha visto uma leve queda em relação às 127.643 do mês anterior.
Por outro lado, a Honda também está enfrentando um desafio: sua participação de mercado vem diminuindo. Enquanto no passado chegava a quase 80%, em agosto, esse número caiu para 64,48%. A Yamaha apareceu como a segunda marca mais popular, vendendo 28.452 unidades. Outras marcas como Shineray, Mottu e Avelloz também estão começando a fazer barulho.
Esse jogo do mercado acaba refletindo nas motos mais vendidas. Dentre as 20 mais populares, seis são da Honda, duas da Yamaha, além de modelos da Mottu e Shineray. Vamos dar uma olhada em como ficou essa lista:
Ranking das Motos Mais Vendidas em Agosto
|Posição
|Marca
|Modelo
|Unidades Vendidas
|1
|HONDA
|CG 160
|41.456
|2
|HONDA
|BIZ
|21.493
|3
|HONDA
|POP 110I
|17.111
|4
|HONDA
|NXR160
|16.317
|5
|MOTTU
|SPORT 110I
|9.778
|6
|YAMAHA
|YBR 150
|7.702
|7
|HONDA
|CB 300F
|5.636
|8
|HONDA
|PCX 160
|4.474
|9
|YAMAHA
|FAZER 250
|4.207
|10
|SHINERAY
|XY 125
|3.914
|11
|YAMAHA
|XTZ 250
|3.835
|12
|YAMAHA
|FAZER 150
|3.618
|13
|HONDA
|XRE 190
|3.479
|14
|HONDA
|XRE 300
|2.877
|15
|SHINERAY
|SHI 175
|2.772
|16
|HONDA
|ELITE 125
|2.472
|17
|YAMAHA
|CROSSER 150
|2.459
|18
|YAMAHA
|NMAX
|1.818
|19
|SHINERAY
|XY 50
|1.703
|20
|SHINERAY
|XY 150
|1.559
Ao observar esses números, é sempre interessante notar qual modelo reina nas ruas e qual é a preferência dos motociclistas. Para quem busca agilidade e conforto no trânsito, a Honda CG 160 é, sem dúvida, uma escolha popular. Mas não podemos deixar de lado a variedade que vem de outras marcas, mostrando que o mercado de motos no Brasil está mais dinâmico do que nunca.