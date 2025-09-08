SBT confirma retorno de Rubi às telinhas

O SBT anunciou oficialmente o retorno da novela “Rubi”, um dos clássicos da teledramaturgia mexicana, que será exibida na próxima segunda-feira, dia 15, às 14h45. A série fará parte da grade de programação junto com “Maria do Bairro”, outro grande sucesso que continua atraindo uma audiência fiel nas tardes da emissora.

A expectativa pelo retorno de “Rubi” já circulava desde o início do ano, demonstrando o interesse do público por essa trama icônica. Produzida em 2004 pela Televisa, a novela é uma adaptação de uma história em quadrinhos de Yolanda Vargas Dulché, lançada em 1963. O roteiro foi adaptado por Ximena Suárez.

A história de “Rubi” gira em torno de sua protagonista, interpretada por Bárbara Mori. Ela é uma jovem com uma beleza impressionante e uma ambição desenfreada, oriunda de uma família humilde. Rubi busca mudar de vida utilizando sua aparência para conquistar homens ricos, mesmo que isso traga consequências como traições e conflitos pessoais.

Na trama, Rubi estuda na universidade com o apoio de uma meia bolsa, resultado do esforço de sua irmã, Cristina, vivida por Paty Díaz. Durante seus estudos, ela se torna amiga de Maribel, personagem de Jacqueline Bracamontes, que é rica, mas carrega as sequelas de um acidente que a deixou com deficiência física. A amizade entre as duas sofre um abalo quando Rubi, movida pela inveja, decide seduzir Heitor, noivo de Maribel, mesmo depois de se apaixonar por Alessandro, um médico talentoso de origem humilde, interpretado por Eduardo Santamarina.

A primeira exibição de “Rubi” no Brasil foi em 2005, com grande sucesso, que fez com que Bárbara Mori se tornasse um fenômeno de popularidade. Devido ao seu sucesso, a novela foi reprisada em outras três ocasiões: 2006, 2013 e 2017, sempre com boa audiência, consolidando-se como uma das produções mais memoráveis para o público brasileiro.

A personagem Rubi se tornou uma das anti-heroínas mais notáveis da teledramaturgia latina, destacando sua beleza, vaidade e ambição em uma narrativa de escolhas questionáveis e desfechos dramáticos. Sua atuação não apenas impulsionou a carreira de Bárbara Mori, mas também garantiu a permanência da novela no imaginário popular, mesmo quase duas décadas após sua estreia.

Com a volta de “Rubi”, o SBT busca fortalecer sua programação vespertina, reafirmando sua estratégia de manter o público entretido com os grandes clássicos da dramaturgia mexicana. A expectativa é que a nova exibição reforce o carinho do público por essa história marcante.