BMW Série 3 elétrico prevê 800 km de autonomia em 2026

Após mostrar seu primeiro carro da nova linha Neue Klasse, a BMW não quer perder tempo e já começou a dar pistas sobre o futuro elétrico do Série 3. O novo modelo, chamado de i3, promete trazer o que há de melhor do SUV iX3 e ainda incluir detalhes que fazem a gente lembrar dos icônicos carros da marca dos anos 70 e 80. É uma mistura perfeita de estilo retro com tecnologia de ponta.

Se o nome i3 te parece familiar, é porque já foi utilizado no passado para um hatch elétrico que tinha um design bem peculiar, com a famosa porta traseira suicida. Aquele modelo foi importante na era inicial dos veículos elétricos das marcas tradicionais, mas acabou ficando esquecido por conta do design mais convencional que veio depois. Agora, a BMW resgata o nome e coloca ele de volta em um dos carros mais relevantes da linha.

O Borussia do Série 3

O Série 3 é uma verdadeira lenda da BMW. Ao longo de cinco décadas e sete gerações, ele se estabilizou como sinônimo de esportividade, conforto e inovação. Esse carro não é só mais um modelo – é emblemático, e sua versão elétrica chega com um status super importante. O que a marca garante é que essa novidade vai seguir mantendo o prazer de dirigir que sempre fez parte da experiência do Série 3.

Oliver Zipse, o CEO da BMW, comentou que esta nova geração trará uma maior autonomia elétrica, com carregamento mais rápido e uma experiência digital ainda mais sofisticada. E não se preocupe, todas as novas tecnologias não estarão restritas apenas ao i3; elas vão se espalhar por toda a linha, seja ela de carros mais compactos ou de luxo.

O que já sabemos do i3 2026

Falando um pouco mais sobre o que esperar do BMW i3, ele deve compartilhar várias soluções tecnológicas com o iX3. Existem promessas de um cockpit panorâmico, uma autonomia que pode chegar a 800 km, além de um carregamento ultrarrápido que pode atingir 400 kW. O sistema central da BMW, chamado de Heart-of-Joy, também vai integrar funções digitais e de condução. É tecnologia para todos os gostos.

Já temos registros de alguns testes com um protótipo do modelo, que está sendo camuflado. Mas dá para perceber que o design vai manter aquelas proporções clássicas que a gente adora em esportivos, com linhas marcantes e uma postura elegante. A previsão é que o lançamento aconteça no próximo ano e, quem sabe, abra caminho para outras versões elétricas do Série 3.

E não para por aí! Teremos por aí também a versão perua, a i3 Touring, levando o modelo elétrico para o segmento das station wagons. Uma opção que ainda é bastante procurada na Europa. Além disso, a versão elétrica esportiva, o i3 M, está prevista para 2028 e promete ser um verdadeiro “animal” nas pistas, com rumores falando em 600 a 700 cv!

Quanto ao visual, o i3 vai trazer elementos dos conceitos i Vision Dee e Vision Neue Klasse. As linhas devem ser mais limpas, com uma grade de tamanho menor e faróis mais afilados, bem diferentão dos modelos atuais que muitos já consideram “carregados”. Mas não se preocupe, a silhueta de três volumes que sempre foi uma marca registrada do Série 3 vai continuar.

Interior e Tecnologia

E para quem ama tecnologia, o interior também vai passar por uma grande renovação. O sistema iDrive X vai introduzir o Panoramic Vision, um display que ocupa praticamente toda a base do para-brisa, além de uma tela central de 17,9". Essa nova arquitetura eletrônica terá um poder de processamento muito superior, garantindo que a experiência a bordo seja ainda mais incrível.

Essas versões elétricas vão coexistir com o tradicional Série 3, que ainda estará disponível enquanto houver demanda por motores a combustão. Então, dá para imaginar as possibilidades na hora de escolher o seu próximo carro, não é?