Chevrolet Spark EUV será produzido no Brasil na antiga fábrica

A Chevrolet está decidida a conquistar um espaço de respeito no mercado de carros elétricos no Brasil. Para isso, a aposta da vez é o Spark EUV, um modelo que chegou com um preço bem interessante: R$ 159.990. A ideia é transformar esse elétrico no carro mais acessível da marca e, claro, aumentar as vendas da GM. Eles pretendem montar cerca de 100 unidades por semana até 2025.

A produção do Spark EUV vai acontecer em Horizonte, no Ceará, na antiga fábrica da Troller, agora sob a touca da Comexport. O legal é que os carros vão chegar da China em kits SKD, ou seja, parcialmente montados, e serão finalizados aqui mesmo. A produção local deve começar ainda em 2025, então é bom ficar de olho para ver o que vêm por aí.

Falando um pouco dos números, a Comexport recebeu um investimento de R$ 400 milhões para transformar a unidade em uma linha de produção multimarcas, capaz de montar elétricos de diferentes fabricantes. A GM vai comprar os carros prontos e a Comexport ficará de boa, cuidando do resto, fazendo a finalização e garantindo que cheguem na mão dos motoristas brasileiros.

O Spark EUV é um SUV compacto que mede 4 metros de comprimento e tem espaço para quatro pessoas confortáveis. O porta-malas começa com 355 litros, mas pode expandir até 916 litros. Ele combina a praticidade para o dia a dia com o que precisamos para enfrentar rampas e pisos mais desafiadores. Quem costuma pegar estrada e estrada de terra sabe como um bom ângulo de ataque faz toda a diferença.

O motor é bem interessante: conta com 101 cv e torque de 18,4 kgfm. A bateria de 42 kWh entrega uma autonomia de até 258 km, que pode chegar a 300 km em trajetos urbanos. Para quem vive na correria, a recarga rápida é um ótimo detalhe, acelerando de 30% a 80% em apenas 35 minutos — impressionante! E mais: a bateria vem com garantia de oito anos ou 160 mil km.

No visual, o Spark EUV segue a tendência dos SUVs modernos, com um design quadrado e arrojado. Ele traz iluminação full LED, rodas de 16 polegadas e uma opção de teto contrastante em algumas cores. Já no interior, tem painel digital de 8,8 polegadas e central multimídia de 10,1 polegadas, além do ar-condicionado digital e um acabamento que mistura couro e aço escovado, com detalhe em fibra de carbono — um charme!

E não pára por aí! O modelo também vem com um pacote robusto de segurança, incluindo seis airbags, câmera 360° e até frenagem automática de emergência. O controle de cruizeiro adaptativo é um golaço para quem enfrenta muito trânsito. Além disso, o pacote Chevrolet Intelligent Driving oferece ainda mais recursos que melhoram a experiência ao volante, como ajustes elétricos nos bancos e modos de condução.

É um modelo que promete trazer mais facilidade e conforto para o dia a dia dos motoristas brasileiros. Seja para aquela viagem de fim de semana ou para escapar do trânsito da cidade, o Spark EUV pode ser uma escolha bem esperta.