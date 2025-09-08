Vereador eleito em Naviraí é investigado por omissão de bens

Polícia Federal Investiga Omissão de Bens de Vereador Eleito em Naviraí

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar uma possível omissão de bens por parte do vereador eleito em Naviraí, Márcio André Scarlassara, conhecido como Márcio Araguaia. A investigação começou após um pedido do Ministério Público Eleitoral e visa verificar se o vereador não declarou corretamente seus bens ao registrar sua candidatura em 2024. O crime em questão é chamado de falsidade ideológica eleitoral, que está previsto no Código Eleitoral.

De acordo com os documentos apresentados à Justiça, Scarlassara declarou possuir apenas um veículo de R$ 35 mil, R$ 120 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 127 em investimentos financeiros. No entanto, há informações de que ele mora em um imóvel de alto padrão em uma área central da cidade e utiliza uma caminhonete de luxo, bens que não foram mencionados em sua declaração.

O inquérito está sendo conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Naviraí e, entre as ações planejadas, estão o levantamento detalhado do patrimônio do vereador e de sua esposa. A polícia também consultará sistemas para identificar veículos, imóveis e vínculos notariais, além de analisar se a renda do casal é compatível com o patrimônio declarado.

A Justiça Eleitoral retirou o sigilo do processo e estabeleceu um prazo de 90 dias para que a Polícia Federal apresente os resultados da apuração. Até o momento, não houve declaração pública da defesa do vereador sobre o caso.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com Scarlassara por meio de suas redes sociais e também com a Câmara de Vereadores local, mas ainda aguarda retorno.