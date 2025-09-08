Perua BYD Seal oferece autonomia de até 150 km elétrico

A BYD tá se jogando no mercado europeu com um lançamento interessante: a sua primeira perua híbrida plug-in, o Seal 6 DM-i Touring. Apresentado no IAA Mobility 2025 em Munique, esse veículo promete uma autonomia combinada de mais de 1.300 km — é ou não é de dar inveja? O preço na Europa deve girar em torno de 42.990 euros.

Esse modelo, que já está na China desde julho de 2025, vem com um preço entre 109.800 e 129.800 yuans (o equivalente a cerca de 15.400 a 18.200 dólares). A proposta é bem interessante: ele combina motor híbrido plug-in com uma bateria LFP e oferece duas versões elétricas — uma que roda até 80 km e outra com 150 km de autonomia. Imagina só, chupar um charguezinho e sair sem preocupação!

Expansão na Europa

A BYD está mirando em uma grande expansão na Europa e planeja produzir veículos na nova fábrica de Szeged, na Hungria, até o final de 2025. O primeiro carango a ser fabricado lá será o hatchback Dolphin Surf, enquanto a perua Seal DM-i Touring chega importada, pra reforçar ainda mais a presença da marca no continente. E pra facilitar a vida dos motoristas, eles também planejam instalar entre 200 a 300 estações de recarga até o segundo trimestre de 2026.

Design e Conforto

Falando do design, o Seal 6 DM-i Touring mantém a identidade visual Ocean da marca, mas traz alguns charme a mais que só uma perua pode ter. A frente possui uma grade vazada, perfeita para resfriar o motor e os componentes híbridos. Já a traseira exibe lanternas interligadas bem modernas, além de um aerofólio que dá um toque esportivo. E tem mais: o porta-malas oferece 670 litros, podendo chegar a impressionantes 1.535 litros com os bancos rebatidos. Ideal para quem viaja com a família e gosta de levar todo o necessário.

Dentro, o conforto é garantido: o carro vem com painel LCD de 8,8” e uma central multimídia de 12,8”, som com seis alto-falantes, bancos aquecidos e até um refrigerador no console! Para a segurança, são seis airbags e um volante multifuncional — tudo pensado pra deixar a experiência de dirigir ainda mais agradável.

Motorização e Performance

Quando falamos de motorização, o Seal 6 DM-i Touring não decepciona. Ele vem com um motor 1.5 a gasolina combinado com o elétrico, que entrega de 164 a 218 cv. A versão mais potente faz de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos e registra um consumo médio de até 23,5 km/l. A versão básica ainda surpreende com 31,7 km/l. E o melhor: a bateria permite recarga externa, fazendo dele uma opção prática para o uso do dia a dia.

Com sua proposta de perua, tecnologia de ponta e eficiência incrível, o Seal 6 DM-i Touring promete ser um forte concorrente entre os híbridos e elétricos da Europa. A data do lançamento pode não ter sido anunciada ainda, mas esse carro já é uma forte promessa para quem busca desempenho e sustentabilidade ao mesmo tempo.