Prótese de Humberto Carrão em “Vale Tudo” é revelada

O remake da novela “Vale Tudo”, que está em exibição, foi destaque na última semana devido a uma cena impactante. No episódio exibido na quinta-feira (4), o ator Humberto Carrão, que interpreta Afonso Roitman, apareceu com a cabeça raspada após ser diagnosticado com leucemia. A cena emocionou os telespectadores e gerou muitas perguntas: o ator realmente raspou o cabelo ou foi uma caracterização artística?

Na trama, Afonso inicia o tratamento de quimioterapia e, em uma sequência tocante, ele passa a máquina no cabelo ao lado de sua namorada, Solange, interpretada por Alice Wegmann. Enquanto isso, o casal discute os nomes dos gêmeos que aguardam. Embora parte do corte fosse real, a aparência completamente careca foi resultado de um trabalho detalhado da equipe de caracterização da emissora.

A profissional de beleza Rebeca Cobucci compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do processo. O caracterizador Alan da Silva, com a supervisão de Marcelo Dias, criou uma prótese especial que simulava o couro cabeludo de Carrão. Diariamente, a equipe gastava cerca de três horas ajustando, fixando e colorindo a prótese, para que ela se parecesse com o tom natural da pele do ator.

Na internet, os comentários sobre a transformação foram numerosos. Muitos usuários ficaram surpresos com a realidade da cena e elogiaram o trabalho da equipe. Alguns internautas comentaram que acreditavam que Carrão tinha realmente raspado o cabelo, elogiando a caracterização ao dizer que ficou “maravilhosa”.

Entretanto, alguns espectadores notaram que as sobrancelhas do ator permaneciam intactas, o que gerou discussões nas redes sociais sobre a continuidade da transformação.

A nova versão da novela também trouxe mudanças significativas na história. Na versão original de 1988, Afonso não lidava com a doença. A autora Manuela Dias introduziu esse novo arco, aumentando o drama familiar que envolve a personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. Agora, a sobrevivência de Afonso depende de um transplante de seu irmão Leonardo, que foi dado como morto. Odete enfrenta a difícil decisão de revelar a verdade sobre o filho ou continuar escondendo o segredo.

A novela contará com 173 capítulos e está programada para ser exibida até o dia 17 de outubro de 2025. Após sua conclusão, a emissora deve estrear a nova produção “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, com Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais. Essa estratégia da emissora reflete um compromisso com a reinterpretação de sucessos do passado, enquanto também introduz novas histórias, buscando equilibrar nostalgia e inovação em sua programação.