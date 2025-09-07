VW apresenta conceito ID. Cross, SUV elétrico similar ao T-Cross

O IAA Mobility Show, que acontece em Munique, promete ser uma grande vitrine para a Volkswagen. A marca vai mostrar seu primeiro GTI elétrico, que ainda está na fase de camuflagem. Além disso, um Polo disfarçado e sem motor a combustão estará presente, junto com um hatchback elétrico bem compacto, o conceito ID. Every1. Mas a VW não esqueceu dos fãs de SUVs, e o conceito ID. Cross é uma prova disso.

O ID. Cross é como uma versão crossover do futuro elétrico ID. Polo e é do tamanho do nosso querido T-Cross. Esse conceito é um vislumbre do que podemos esperar nas lojas em 2026, e promete ser o SUV elétrico mais em conta da Volkswagen, a não ser que o ID. Every1 também ganhe essa versão mais alta. O desenho do ID. Cross é bem quadradão, como muitos SUVs a combustão da VW, o que pode ser uma boa notícia para quem valoriza essa estética.

O design é recheado de pequenas referências a clássicos da marca. As colunas C têm uma inclinação que lembra o Golf, enquanto as três persianas horizontais homenageiam a ID. Buzz. E os tetos "flutuantes" continuam na moda, com pilares escurecidos que se destacam na pintura verde "Urban Jungle".

Outro ponto legal é que o ID. Cross vem com rodas de liga leve de 21”, mesmo sendo um carro de 4.161 mm de comprimento. Tem 1.839 mm de largura, igualzinho ao novo Taos a combustão, só que mais curto. Ah, e a altura dele é 1.588 mm, um pouco mais baixa do que os SUVs convencionais que estamos acostumados.

Um detalhe chamativo são as barras de luz e os emblemas iluminados, que estão se tornando quase um padrão na VW. Embora a gente não saiba exatamente quais desses recursos vão chegar no modelo de produção, parece que o ID. Cross está mais perto de ser um protótipo real do que apenas um estudo de design. As maçanetas tradicionais e os espelhos retrovisores convencionais mostram que a VW está pensando pragmático.

A marca tem se comprometido a trazer de volta os botões físicos e dá para ver isso no ID. Cross. O console central não só tem botões de climatização, como o volante também aparece cheio deles. E certos botões em tecido estão até integrados aos assentos — algo inusitado, mas interessante!

O interior parece ter um layout bem pensado, com um painel digital de 11” e uma tela sensível ao toque de 13”. A VW está mudando sua abordagem, mas os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos. Uma característica interessante é que os assentos se dobram completamente, criando uma "área reclinável no estilo de um ônibus". Olha só que conforto para estradas longas!

No quesito praticidade, o ID. Cross não decepciona: o compartimento de carga tem quase 450 litros, com mais 38 litros de armazenamento sob o banco traseiro. Se você é daqueles que sempre precisa de espaço extra na hora de viajar, vai gostar disso. O motor elétrico promete entregar 211 cv, permitindo que o carro chegue a velocidades de até 175 km/h e uma autonomia de até 420 km.

Ano que vem, vamos ver o modelo final do ID. Cross, que pode até ganhar um novo nome, o ID. Polo Cross. Ele vai se juntar ao ID. Polo e ao ID. Polo GTI, programados para serem lançados em 2026. E em 2027 chegamos ao ID. Every1, seguindo a estratégia da VW de reutilizar nomes que fazem sucesso.

É sempre legal ver como as marcas estão se adaptando, especialmente quando elas juntam tradição e inovação, tudo para garantir que a experiência ao volante continue incrível.