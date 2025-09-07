Remake de pai herói segue em espera após mudanças no HBO Max

A TV Globo contratou Renata Dias Gomes para liderar uma nova versão feminina de “Carga Pesada”, levantando questionamentos sobre o futuro do remake de “Pai Herói”, que a autora já desenvolvia. Renata havia sido escolhida pelo HBO Max para criar a nova adaptação, programada para ter 40 capítulos, seguindo o formato de produções como “Beleza Fatal” e “Dona Beja”. No entanto, após anúncios iniciais sobre o projeto, “Pai Herói” não recebeu mais atualizações e atualmente se encontra em uma fase de espera, aguardando decisões dos executivos da Warner Bros. Discovery, que gerencia a plataforma.

Essa falta de novidades não se limita apenas ao remake mencionado. Outros projetos da HBO Max também estão sem informações recentes, o que reflete as mudanças na estratégia da empresa após a fusão com a Discovery. O foco da HBO Max agora está em equilibrar custos e adaptar a linha de conteúdo para atender a padrões internacionais, o que tem impactado diretamente as produções brasileiras.

### O Peso Histórico de “Pai Herói”

Criada por Janete Clair, a versão original de “Pai Herói” foi exibida pela Globo entre 29 de janeiro e 18 de agosto de 1979, totalizando 174 capítulos. Com Tony Ramos e Elizabeth Savala nos papéis principais, a novela se destacou por suas narrativas repletas de conflitos familiares e emocionais.

A trama gira em torno de André Cajarana, um jovem de Minas Gerais que, após a morte de seu avô, vai ao Rio de Janeiro em busca da verdade sobre seu pai, Malta Cajarana, que foi acusado de roubo e assassinato. Determinado a provar a inocência do pai, André se envolve em um triângulo amoroso com Catarina e Ana Preta, personagens centrais da história.

Os remakes de obras clássicas de autores renomados como Janete Clair são vistos como uma estratégia para atrair um público fiel e gerar repercussão. No entanto, o adiamento ou cancelamento de projetos em decorrência de mudanças nas estratégias das plataformas de streaming indica que a dramaturgia brasileira está passando por um momento de transição, muitas vezes influenciada pelas decisões de grandes empresas internacionais que atuam no Brasil.