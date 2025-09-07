Notícias

Remake de pai herói segue em espera após mudanças no HBO Max

Autor Rodrigo Campos
Remake de “Pai Herói” permanece em stand by após mudanças no HBO Max

A TV Globo contratou Renata Dias Gomes para liderar uma nova versão feminina de “Carga Pesada”, levantando questionamentos sobre o futuro do remake de “Pai Herói”, que a autora já desenvolvia. Renata havia sido escolhida pelo HBO Max para criar a nova adaptação, programada para ter 40 capítulos, seguindo o formato de produções como “Beleza Fatal” e “Dona Beja”. No entanto, após anúncios iniciais sobre o projeto, “Pai Herói” não recebeu mais atualizações e atualmente se encontra em uma fase de espera, aguardando decisões dos executivos da Warner Bros. Discovery, que gerencia a plataforma.

Essa falta de novidades não se limita apenas ao remake mencionado. Outros projetos da HBO Max também estão sem informações recentes, o que reflete as mudanças na estratégia da empresa após a fusão com a Discovery. O foco da HBO Max agora está em equilibrar custos e adaptar a linha de conteúdo para atender a padrões internacionais, o que tem impactado diretamente as produções brasileiras.

### O Peso Histórico de “Pai Herói”

Criada por Janete Clair, a versão original de “Pai Herói” foi exibida pela Globo entre 29 de janeiro e 18 de agosto de 1979, totalizando 174 capítulos. Com Tony Ramos e Elizabeth Savala nos papéis principais, a novela se destacou por suas narrativas repletas de conflitos familiares e emocionais.

A trama gira em torno de André Cajarana, um jovem de Minas Gerais que, após a morte de seu avô, vai ao Rio de Janeiro em busca da verdade sobre seu pai, Malta Cajarana, que foi acusado de roubo e assassinato. Determinado a provar a inocência do pai, André se envolve em um triângulo amoroso com Catarina e Ana Preta, personagens centrais da história.

Os remakes de obras clássicas de autores renomados como Janete Clair são vistos como uma estratégia para atrair um público fiel e gerar repercussão. No entanto, o adiamento ou cancelamento de projetos em decorrência de mudanças nas estratégias das plataformas de streaming indica que a dramaturgia brasileira está passando por um momento de transição, muitas vezes influenciada pelas decisões de grandes empresas internacionais que atuam no Brasil.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

