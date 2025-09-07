Volkswagen oferece R$ 15,6 mil de desconto na Saveiro Extreme

A Volkswagen Saveiro Extreme chegou com condições especiais que vão agradar muito empresas e produtores rurais. Durante o mês de setembro, essa picape topo de linha mantém a tabela de preços de agosto, trazendo um design moderno e uma lista de itens que fazem a diferença no dia a dia.

Na versão Extreme CD 1.6 MSI, o preço normal gira em torno de R$ 130.490,00, mas para empresas e produtores rurais, o valor despenca para R$ 114.831,20. Isso representa um baita desconto de R$ 15.658,80! Essa informação foi confirmada pela concessionária Norpave e o valor pode variar conforme a região, mas é uma boa oportunidade.

Para aproveitar essa promoção, é só dar uma passada em uma concessionária Volkswagen. Os vendedores lá têm todas as informações sobre a documentação necessária, prazos de entrega e as opções de financiamento tanto para pessoas jurídicas quanto para agricultores.

Falando sobre o desempenho, toda a linha Saveiro Extreme vem equipada com o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. E o que é mais interessante? O câmbio é manual de cinco marchas, e se você optar pela versão de cabine dupla, vai sentir a picape acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Quem tem um pé mais pesado, vai adorar saber que a velocidade máxima pode chegar a 179 km/h!

Com um visual que impressiona, a Saveiro Extreme traz características de conforto e estilo, como um revestimento premium e iluminação na caçamba. E claro, a segurança não foi esquecida: tem controle de tração, bloqueio do diferencial, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Tudo isso deixa a condução mais tranquila e segura, especialmente se você costuma pegar estrada ou manobrar em locais mais apertados.

Para completar o pacote, a Saveiro Extreme oferece um sistema multimídia chamado “Composition Touch II”. Com uma tela touch de 9 polegadas, Bluetooth e conexão sem fio via APP-Connect, é a vibe perfeita para quem curte música ou precisa de GPS durante o trajeto.

Essa picape é para quem não dispensa a praticidade e quer um carro que garante um bom desempenho tanto nas tarefas do dia a dia quanto nas aventuras de fim de semana. Se você está pensando em algo que una espaço, conforto e eficiência, a Saveiro Extreme pode ser uma excelente escolha.