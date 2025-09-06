Manifestação da esquerda em defesa da soberania no Recife

Neste domingo, 7 de setembro, data em que muitas cidades brasileiras comemoram o Dia da Independência, também acontece o Grito dos Excluídos. Esta manifestação, que reúne diversos movimentos sociais, é organizada há 31 anos pelas pastorais da Igreja Católica e este ano traz o lema “vida em primeiro lugar”.

No Recife, a programação começa às 9 horas da manhã no Parque Treze de Maio, localizado no bairro de Santo Amaro. Durante o encontro, ativistas, militantes e organizações populares se reunirão para discutir a importância de melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade e que se sentem excluídas de seus direitos.

A manifestação está prevista para iniciar uma caminhada por volta das 10 horas, percorrendo o bairro da Boa Vista e finalizando no bairro de Santo Antônio, ambos na área central da cidade. O tema deste ano – “cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia” – faz referência à importância da preservação do meio ambiente e ao atual cenário político, marcado por desafios e pressões internacionais.

Os organizadores do Grito dos Excluídos also expressam apoio ao Plebiscito Popular, que busca promover um Brasil mais justo, com ênfase na defesa dos direitos trabalhistas, na distribuição de renda e no combate à pobreza. Em sua convocação, destacam que o capitalismo muitas vezes coloca em segundo plano questões fundamentais como saúde, habitação, educação e transporte, priorizando lucros em vez do bem-estar social.

Em outra parte do estado, em Petrolina, a mobilização começou no sábado, 6 de setembro. Ativistas se reuniram no estacionamento da feira do bairro José e Maria, onde realizaram atividades recreativas, como bingos, pintura de camisetas e um lanche comunitário, acompanhado de música ao vivo de artistas locais. Além disso, utensílios para o Plebiscito Popular foram confeccionados durante o evento.

Essas iniciativas buscam fortalecer o movimento social e engajar a população na luta por direitos e justiça social em várias regiões do estado.