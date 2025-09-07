Chevrolet reduz preço da Spin Premier em R$ 20 mil para PcD

A Chevrolet Spin Premier continua firme e forte no mercado, especialmente para pessoas com deficiência que seguem as regras de elegibilidade. Agora em setembro, o modelo está disponível por meio da venda direta, e a boa notícia é que o preço para o público geral não sofreu aumento. Entretanto, o desconto teve uma leve variação de R$ 70 comparado a agosto. Para quem escolher a versão mais completa, ainda tem isenção total do IPI e bônus de fábrica.

Se você está de olho na configuração Premier 7 lugares 1.8 AT, o preço sugerido é de R$ 160.390,00. Para empresas e produtores rurais, o valor é ainda mais atrativo, baixando para R$ 140.360,00, uma economia de nada menos que R$ 20.030,00. Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo da sua região, da cor escolhida e dos opcionais.

Nas concessionárias, a Chevrolet oferece um atendimento especial para o público PcD. A equipe está pronta para ajudar em todo o processo de compra, desde a documentação até tirar dúvidas sobre financiamento e prazos. É um suporte completo que pode facilitar muito a vida de quem precisa.

Entre janeiro e agosto de 2025, a Chevrolet Spin se saiu bem nas vendas, com 14.084 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Esse número coloca o modelo bem acima do Citroën C3 Aircross, que teve apenas 3.873 unidades vendidas. No segmento de SUVs com sete lugares, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também mostraram resultados sólidos, com 9.600 e 10.992 unidades, respectivamente.

A Chevrolet Spin Premier 2026 mantém seu motor 1.8 aspirado, que entrega até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque com etanol, ou 106 cv e 16,8 kgfm com gasolina. Para quem prioriza economia de combustível, a versão automática faz cerca de 13,4 km/L na estrada e 10,5 km/L na cidade com gasolina. Se optar pelo etanol, os números caem para 9,3 km/L na estrada e 7,4 km/L na cidade. Já pensou em quantas paradas você poderia evitar no posto a mais a bordo desse carro?

Do lado de fora, o design da Spin 2026 continua o mesmo, carregando aquela aparência robusta de SUV. As medidas seguem inalteradas, com 4,42 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,69 m de altura. O porta-malas é um ponto alto, com capacidade de até 710 litros na configuração para cinco ocupantes. Isso dá uma boa liberdade para quem gosta de viajar ou precisa de espaço extra.

Para a linha 2026, os fãs do modelo poderão escolher entre cinco belas opções de cores: branco Summit, prata Shark, preto Ouro Negro, azul Boreal, além do novo tom de cinza Rush.

Em resumo, a Chevrolet Spin Premier se mostra como uma ótima opção, especialmente para quem precisa de um carro acessível e com bons atributos.