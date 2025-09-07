Model Y Performance tem 460 cv e autonomia de 580 km

A Tesla acaba de lançar o novo Model Y Performance, que é a versão mais turbinada da sua linha de SUVs elétricos. Este modelo vem com um visual repaginado, um interior super esportivo e várias melhorias mecânicas. Ele promete não só conforto, mas também desempenho, desafiando até os carros esportivos tradicionais.

Produzido na Gigafactory de Berlim, o Y Performance é equipado com dois motores que geram 460 cv. Isso permite que ele acelere de 0 a 100 km/h em só 3,5 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 250 km/h. É claro que essa performance é a mesma do Model 3 Performance, mas agora em um corpo um pouco maior e com mais espaço para a família, né?

Quando olhamos para o exterior, notamos algumas mudanças significativas: o para-choque dianteiro recebeu um design mais agressivo, além de um difusor traseiro e um spoiler de fibra de carbono. As rodas de 21 polegadas com pinças vermelhas completam o kit, e o resultado é que a aerodinâmica está bem afiada, garantindo um downforce que não só melhora a pegada na estrada, mas também dá um toque esportivo impressionante.

A suspensão, as barras estabilizadoras e as buchas foram todas revisadas, aumentando a rigidez estrutural e a eficiência nas curvas. Para quem gosta de se jogar nas estradas sinuosas, isso faz uma baita diferença! E claro, o sistema de freios também recebeu upgrades, garantindo resistência maior durante aquele uso intenso em pista ou até mesmo no dia a dia em um trânsito mais intenso.

Falando em conforto, o interior não decepciona. Os bancos dianteiros agora têm um formato esportivo, são aquecidos, ventilados e oferecem apoio extra nas coxas. A cabine possui detalhes em fibra de carbono, pedais de alumínio e uma nova tela sensível ao toque de 16 polegadas, a maior que a Tesla já usou. Um verdadeiro centro de controle a bordo!

E a autonomia? A bateria foi melhorada com células de maior densidade, proporcionando até 580 km de alcance no ciclo WLTP e um consumo médio de 16,2 kWh/100 km. Isso significa que você pode andar mais, e com o mesmo peso. Perfeito para aquela viagem longa na estrada com a família ou os amigos!

O Model Y Performance chega à Europa com um preço inicial de £ 61.990 (cerca de R$ 395 mil). As entregas começam em outubro, e este SUV elétrico vai entrar na briga com concorrentes como Kia EV6 GT, Hyundai Ioniq 5 N e Ford Mustang Mach-e GT. Com essa combinação de potência, tecnologia e versatilidade, o novo Model Y promete ser uma excelente opção no mercado dos elétricos.