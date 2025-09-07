Jogos de hoje: onde assistir ao vivo as partidas (07/09/25)

Neste domingo, 7 de setembro, acontece uma rodada movimentada no cenário do futebol, com várias partidas das Séries B, C e D, além de importantes jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. A seguir, estão os detalhes sobre as partidas do dia e onde os torcedores poderão assisti-las.
Jogos da Série B
Criciúma vs. Chapecoense
Horário: 16h
Onde assistir: Disney+
América-MG vs. Operário
Horário: 18h30
Onde assistir: Disney+
- Avaí vs. Goiás
Horário: 20h30
Onde assistir: Desimpedidos, RedeTV, ESPN e Disney+
Jogos da Série C
Floresta vs. Caxias
Horário: 16h30
Onde assistir: SportyNet+ e DAZN
- Brusque vs. Náutico
Horário: 19h
Onde assistir: SportyNet+ e DAZN
Jogo da Série D
- América-RN vs. Santa Cruz
Horário: 19h
Onde assistir: Metrópoles
Final do Brasileirão Feminino
- Cruzeiro vs. Corinthians
Horário: 10h30
Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil e Globoplay
Eliminatórias da Europa
Geórgia vs. Bulgária
Horário: 10h
Onde assistir: ESPN e Disney+
Lituânia vs. Holanda
Horário: 13h
Onde assistir: SporTV e Globoplay
Macedônia do Norte vs. Liechtenstein
Horário: 13h
Onde assistir: ESPN
Alemanha vs. Irlanda do Norte
Horário: 15h45
Onde assistir: SporTV e Globoplay
Luxemburgo vs. Eslováquia
Horário: 15h45
Onde assistir: Disney+
Turquia vs. Espanha
Horário: 15h45
Onde assistir: ESPN
Polônia vs. Finlândia
Horário: 15h45
Onde assistir: Disney+
- Bélgica vs. Cazaquistão
Horário: 15h45
Onde assistir: Disney+
Com tantas opções de jogos para assistir, os fãs do futebol têm muito o que aguardar neste domingo. Para aqueles que desejam receber notícias em tempo real, é possível se inscrever no canal de WhatsApp para se manter atualizado sobre todas as novidades do esporte.