Jogos de hoje: onde assistir ao vivo as partidas (07/09/25)

Operário venceu a partida do primeiro turno por 1x0 (Foto: André Jonsson/Operário)
Operário e América-MG se enfrentam neste domingo (7). (Foto: André Jonsson/Operário)

Neste domingo, 7 de setembro, acontece uma rodada movimentada no cenário do futebol, com várias partidas das Séries B, C e D, além de importantes jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. A seguir, estão os detalhes sobre as partidas do dia e onde os torcedores poderão assisti-las.

Jogos da Série B

  • Criciúma vs. Chapecoense
    Horário: 16h
    Onde assistir: Disney+

  • América-MG vs. Operário
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Disney+

  • Avaí vs. Goiás
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Desimpedidos, RedeTV, ESPN e Disney+

Jogos da Série C

  • Floresta vs. Caxias
    Horário: 16h30
    Onde assistir: SportyNet+ e DAZN

  • Brusque vs. Náutico
    Horário: 19h
    Onde assistir: SportyNet+ e DAZN

Jogo da Série D

  • América-RN vs. Santa Cruz
    Horário: 19h
    Onde assistir: Metrópoles

Final do Brasileirão Feminino

  • Cruzeiro vs. Corinthians
    Horário: 10h30
    Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil e Globoplay

Eliminatórias da Europa

  • Geórgia vs. Bulgária
    Horário: 10h
    Onde assistir: ESPN e Disney+

  • Lituânia vs. Holanda
    Horário: 13h
    Onde assistir: SporTV e Globoplay

  • Macedônia do Norte vs. Liechtenstein
    Horário: 13h
    Onde assistir: ESPN

  • Alemanha vs. Irlanda do Norte
    Horário: 15h45
    Onde assistir: SporTV e Globoplay

  • Luxemburgo vs. Eslováquia
    Horário: 15h45
    Onde assistir: Disney+

  • Turquia vs. Espanha
    Horário: 15h45
    Onde assistir: ESPN

  • Polônia vs. Finlândia
    Horário: 15h45
    Onde assistir: Disney+

  • Bélgica vs. Cazaquistão
    Horário: 15h45
    Onde assistir: Disney+

Com tantas opções de jogos para assistir, os fãs do futebol têm muito o que aguardar neste domingo. Para aqueles que desejam receber notícias em tempo real, é possível se inscrever no canal de WhatsApp para se manter atualizado sobre todas as novidades do esporte.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

