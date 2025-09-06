Estas são as principais causas de sensibilidade nos dentes: trate agora mesmo!

A sensibilidade nos dentes é algo que pode tornar o dia a dia muito mais difícil devido às dores que causa para comer ou beber.

A sensibilidade nos dentes é um problema que afeta grande parte da população, gerando desconforto constante ao consumir alimentos e bebidas muito frias, quentes, doces ou ácidas. Essa condição pode prejudicar a rotina diária, dificultando desde a alimentação até a higiene bucal.

Além disso, pode gerar preocupação com a saúde dos dentes. A sensibilidade surge quando a camada protetora do esmalte se desgasta ou quando a gengiva recua, expondo áreas sensíveis da dentina. Ademais, hábitos inadequados de escovação e problemas de saúde bucal podem agravar a situação.

Por isso, compreender as causas e os métodos de prevenção e tratamento se torna essencial para manter o bem-estar, evitando dor, desconforto e complicações futuras na saúde bucal. Sofrer diariamente com esses problemas pode causar outras dificuldades no futuro.

Principais causas de sensibilidade nos dentes

A sensibilidade nos dentes pode ter diversas origens, e identificá-las é fundamental para aplicar soluções eficazes. Cada fator contribui de maneira diferente para o desgaste do esmalte e exposição da dentina, sendo necessário observar hábitos diários, alimentação e cuidados com a higiene bucal.

Desgaste do esmalte dentário

O desgaste do esmalte ocorre quando hábitos inadequados de escovação ou uso excessivo de pastas abrasivas removem gradualmente a camada protetora dos dentes. Além disso, o consumo frequente de alimentos ácidos, como frutas cítricas, refrigerantes e vinagres, acelera a erosão do esmalte.

A exposição da dentina aumenta a percepção de dor ao contato com estímulos térmicos ou químicos. Por isso, é importante controlar a força da escovação, utilizar escovas macias e reduzir a ingestão de produtos ácidos, mantendo a integridade da proteção natural dos dentes.

Recessão gengival

A retração da gengiva expõe partes da raiz dentária, que não possuem esmalte, e aumenta a sensibilidade ao calor, frio e alimentos ácidos. Essa condição geralmente resulta de escovação agressiva, periodontite não tratada ou envelhecimento natural.

Além de provocar dor, a recessão gengival facilita a acumulação de placa bacteriana, contribuindo para inflamações e cáries na região exposta. Manter cuidados periódicos com higiene bucal, usar fio dental e realizar consultas odontológicas regulares ajuda a prevenir e controlar a retração gengival.

Dentes trincados ou cáries

Dentes trincados, fraturados ou com cáries comprometem a proteção natural do esmalte, deixando a dentina vulnerável. Quando a polpa dental entra em contato com estímulos externos, surgem dor e desconforto característicos da sensibilidade.

Além disso, hábitos como ranger os dentes ou mastigar alimentos muito duros aumentam o risco de fraturas e microfissuras, tornando a boca mais suscetível a problemas. Identificar precocemente essas condições e tratá-las com restaurações ou obturações protege os dentes e reduz a sensibilidade.

Como tratar a sensibilidade nos dentes?

Tratar a sensibilidade nos dentes exige medidas simples, mas consistentes, que combinam higiene adequada, ajustes alimentares e cuidados odontológicos. Aplicar essas estratégias regularmente ajuda a reduzir o desconforto, proteger o esmalte e manter a saúde bucal em longo prazo.

Utilize cremes dentais dessensibilizantes que contenham compostos como nitrato de potássio ou fluoreto de sódio, pois fortalecem o esmalte e diminuem a percepção de dor.

Escove os dentes com escova de cerdas macias e evite movimentos agressivos, conectando o cuidado com a prevenção da recessão gengival e desgaste do esmalte.

Reduza a ingestão de alimentos ácidos e açucarados, como refrigerantes, frutas cítricas e doces, pois esses produtos corroem o esmalte e aumentam a sensibilidade.

Faça bochechos com soluções de flúor ou enxaguantes bucais indicados pelo dentista, fortalecendo a dentina e criando uma barreira protetora contra estímulos externos.

Consulte o odontologista regularmente para avaliação da saúde bucal, identificação precoce de cáries, fraturas ou problemas gengivais e aplicação de tratamentos específicos, como aplicação de selantes ou restaurações protetoras.

Seguindo essas recomendações, a sensibilidade nos dentes pode ser controlada e até revertida, melhorando a qualidade de vida e prevenindo complicações futuras. Além disso, manter hábitos saudáveis e atenção à higiene bucal contribui para dentes mais fortes e menos suscetíveis a desgastes.

