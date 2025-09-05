Gravações de “The Voice Brasil 2025” começam para estreia em outubro

As gravações da nova temporada de “The Voice Brasil” começaram nesta semana, com a estreia marcada para outubro de 2025. A 14ª edição do reality musical será exibida simultaneamente no SBT e no Disney+.

A apresentação do programa fica a cargo de Tiago Leifert, que retorna após ter deixado o comando em 2021. O júri terá a presença de artistas renomados da música brasileira, incluindo Mumuzinho, a dupla Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. Nos bastidores, Gaby Cabrini ficará responsável por mostrar ao público tudo o que acontece fora do palco.

Em relação à exibição, a edição deste ano trará um formato multiplataforma. Além da transmissão semanal na televisão, o Disney+ oferecerá conteúdos exclusivos, como episódios completos disponíveis sob demanda. Isso permitirá que os assinantes acompanhem o programa quando e quantas vezes quiserem, buscando atingir diferentes perfis de público e promovendo uma integração entre a TV tradicional e as plataformas digitais.

Na América Latina, o Disney+ se consolidou como uma das principais opções de streaming, reunindo produções de marcas conhecidas, como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN e Star. A plataforma oferece uma ampla diversidade de conteúdos, como filmes, séries, documentários e animações, além de eventos esportivos ao vivo. O serviço pode ser acessado em dispositivos móveis, Smart TVs e pelo site oficial da plataforma.

O SBT, um dos principais canais de televisão do Brasil, foi inaugurado em 19 de agosto de 1981 e hoje alcança mais de 195 milhões de telespectadores e 71 milhões de lares em todo o país. Com 117 emissoras afiliadas, a rede disponibiliza 24 horas de programação variada, registrando uma participação média de 8,4% na Grande São Paulo e 7,2% em outras regiões metropolitanas.

O complexo de Osasco, localizado na Grande São Paulo, conta com estúdios modernos, totalizando mais de 5.880 m², além de uma cidade cenográfica de 7.200 m². O SBT é conhecido por seu jornalismo de credibilidade, produções infantojuvenis bem-sucedidas e uma forte presença digital, consolidando sua importância no cenário da televisão brasileira.