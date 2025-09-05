Mercedes-Benz Classe G terá nova versão conversível de luxo

Os carros conversíveis, ou cabriolets, sempre foram uma paixão de nicho. Com a corrida pela eficiência no mercado, muitas montadoras acabaram reduzindo suas opções, tornando esses modelos ainda mais raros. Mas, para a alegria dos entusiastas, a Mercedes-Benz está prestes a adicionar uma nova estrela à sua constelação. O escolhido? O icônico Classe G, que já é um dos SUVs mais luxuosos da marca e, curioso, também um verdadeiro off-roader.

O Classe G, com seu pedigree de luxo e capacidade off-road, é um dos poucos que consegue unir sofisticação e resistência. Há quem diga que ele já tem espaço garantido na garagem dos sonhos de muitos. Recentemente, a Mercedes-Benz soltou um teaser que deixa a gente curioso sobre essa nova versão. A expectativa é de que a revelação complete o calendário do Salão de Munique na próxima semana.

E o que se sabe até agora? O teaser, embora discreto, sinaliza que essa nova variação mudará bastante o visual. O que pode ser bem interessante. O teto, por exemplo, será de lona e poderá ser retirado completamente, transformando o SUV em algo que lembra uma picape. Já imaginou a sensação de dirigir um Classe G aberto sob o sol? Ah, liberdade sobre rodas!

A questão da motorização ainda é um mistério. Um executivo da Mercedes-Benz revelou que a versão elétrica não deslanchou como esperado, o que faz a gente pensar: será que eles vão priorizar motores a combustão para essa nova configuração? Seria uma decisão arriscada, mas se for conforto e potência que o público quer, talvez faça sentido.

Visualmente, é esperado que o novo modelo mantenha alguns toques clássicos, como a tradicional roda sobressalente na traseira, que muitos consideram um ícone do design dele. É um detalhe que faz a diferença e, para quem ama carros, traz um ar nostálgico.

Sobre o preço, ainda não há informações concretas, mas é estimado que a nova versão possa ultrapassar os valores das atuais configurações do Classe G, que já são bem salgadas. Para referência, a versão elétrica parte de cerca de R$ 918 mil e a a gasolina começa em torno de R$ 1,02 milhão. Prepare o bolso!

Por último, temos uma grande expectativa em torno da possibilidade de uma versão AMG. Até hoje, o Classe G Cabrio nunca teve um motor assinado pela divisão esportiva da marca, mas quem sabe essa mudança não está mais próxima do que pensamos? A verdade é que cada nova versão do Classe G traz mais um motivo para os apaixonados por carros sonharem com a liberdade e a aventura ao volante.