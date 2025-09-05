Jeep Compass Sport 2026 pode oferecer desconto de R$ 20 mil

A Jeep lançou uma promoção super interessante para o Compass Sport 2026, e tem tudo para animar os amantes de SUVs por aqui. Até o dia 2 de outubro, ou enquanto durarem os estoques, você pode levar esse modelo com um desconto de R$ 20.000. Isso mesmo! O preço regular, que era de R$ 169.990, agora está saindo por R$ 149.990. Uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro.

Esse tipo de promoção não é tão comum e, o melhor de tudo, vale tanto para pessoa física quanto jurídica — algo raro no mercado. Geralmente, os descontos são mais frequentes nas vendas diretas. Então, se você está pensando em fazer uma troca, já sabe, né?

O Que Vem de Série no Compass Sport

O Compass Sport 2026, na cor Preto Carbon, está com um visual bem legal. Para quem não se importa de desembolsar um pouquinho mais por uma cor diferente, ele é compatível com várias outras tonalidades. Mas, para aproveitar a promoção, você precisa entregar um carro usado, que vai passar pela avaliação da concessionária.

Falando em características que fazem a diferença, o SUV vem equipado com uma central multimídia de 8,4”, ar-condicionado digital dual zone, rodas de liga leve de 18” e um painel de instrumentos de 7”. E não para por aí! Os faróis são full LED, tem lanternas em LED, sensor de chuva e crepuscular, e entradas USB para todos os bancos. É muito conforto e tecnologia na palma da mão!

Desempenho e Motor

No coração do Compass Sport está o motor T270 1.3 Turbo Flex, que entrega até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, o que proporciona uma experiência de direção bem suave. Para quem já pegou aquele trânsito pesado sabe como um câmbio eficiente justifica cada centavo gasto.

Redução de Preços na Linha 2026

A beleza desse modelo não para só na promoção para o Sport. O Jeep Compass está passando por uma redução geral de preços, especialmente para não ficar atrás dos concorrentes, como os SUVs chineses e o querido Toyota Corolla Cross. O Sport teve uma queda de R$ 20.000, agora custando R$ 169.990.

O modelo também trouxe novos pacotes de opcionais. Você pode adicionar equipamentos como bancos de couro, um painel digital de 10,25”, direção semiautônoma de nível 2 e até um teto solar panorâmico. Imagina fazer aquela viagem com a família ou os amigos? O sol brilhando e a estrada à frente!

Outras Versões e Adaptabilidade

Se o Sport não é bem o que você procura, a versão Longitude agora está com um preço mais em conta também, caindo para R$ 192.990 e trazendo itens como carregador por indução e assistências ADAS de série. E as versões Série S e Blackhawk também passam por redução de preços, garantindo que qualquer amante de bons motores encontre seu match perfeito.

Querer mais um exemplo? A versão topo de linha, a Blackhawk, que vem equipada com o motor Hurricane 2.0 turbo, também teve uma queda de preço, de R$ 296.490 para R$ 279.990. Afinal, quem não gosta de boas notícias na hora de trocar de carro?

Se você está no mercado a procura de um SUV novo, essa pode ser a sua chance. É sempre bom ficar de olho nos detalhes e no que cada versão oferece, assim dá para fazer uma escolha mais certeira e que combine com seu estilo de vida.