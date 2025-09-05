Campo Largo realiza 32ª Feira da Louça, destaque nacional

Evento em Campo Largo Destaca a Gastronomia e a Cerâmica Paranaense

Campo Largo realiza a 32ª edição da Feira da Louça, um dos principais eventos do setor cerâmico no Brasil, entre os dias 4 e 14 de setembro. A feira, apoiada pela Secretaria de Estado do Turismo, acontece no City Center Outlet Premium e ocupa mais de 6 mil metros quadrados, reunindo cerca de 70 expositores. A expectativa é que mais de 180 mil pessoas visitem o evento durante seus 11 dias de programação.

A Feira da Louça não é apenas um espaço para a exposição de produtos, mas também oferece aulas-show e palestras. Em parceria com o Sebrae/PR, o evento contará com a participação do chef francês Claude Troisgros, que realizará uma aula-show no dia 10 de setembro, às 18h, em uma cozinha montada para o evento.

O vice-governador do Estado, Darci Piana, fez questão de ressaltar a importância da feira para o desenvolvimento da região. Ele mencionou que Campo Largo está recebendo mais de R$ 200 milhões em investimentos do governo, destacando que o evento é relevante não só para o município, mas para todo o Paraná.

Jefferson Abade, diretor-geral da Secretaria de Estado do Turismo, comentou que a feira está buscando o reconhecimento oficial como evento de interesse turístico. Essa validação, segundo ele, irá reforçar ainda mais a importância da feira no calendário turístico do estado e consolidar o Paraná como um destino atrativo para visitantes.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Louça do Paraná, Fabio Germano, enfatizou que a Feira da Louça tem um papel estratégico na valorização da produção local. Ele lembrou que o evento, há mais de 30 anos, não só promove a cerâmica, mas também impulsiona o turismo na região.

Um dos destaques da feira é o espaço dedicado a produtos paranaenses com Indicação Geográfica (IG). Nesse local, chefs irão preparar pratos que valorizam ingredientes regionais, como erva-mate de São Mateus do Sul, mel de Ortigueira, cachaça de Morretes, entre outros produtos típicos.

Campo Largo, conhecida como a "Capital da Louça", abriga cerca de 20 indústrias e responde por 75% da produção de louças profissionais utilizadas em estabelecimentos como bares, hotéis e restaurantes em todo o país. O prefeito Mauricio Rivabem anunciou que o município investirá cerca de R$ 2 milhões na construção de um portal que celebrará a tradição cerâmica da cidade.

O evento conta ainda com o apoio de diversas instituições, incluindo a Sanepar, a Prefeitura de Campo Largo e o Sebrae/PR.

Serviço:

Feira da Louça de Campo Largo