Geely apresenta Starshine 6 EM-i com 125 km de autonomia elétrica

A Geely Galaxy acabou de lançar o Starshine 6, um sedã híbrido plug-in que promete agradar tanto famílias quanto jovens em busca de um carro acessível e moderno na China. Este modelo chega para brigar com o popular BYD Qin Plus DM-i, trazendo tecnologia híbrida de ponta e um design que não passa despercebido. A Geely vê o Starshine 6 como uma porta de entrada ideal para quem quer unir economia e inovação em um sedã.

Performance e Autonomia

Sob o capô do Starshine 6 EM-i, encontramos um motor 1,5 litro que opera em conjunto com o sistema super-híbrido Thor EM-i. Com uma potência de 82 kW, o carro atinge uma velocidade máxima de 180 km/h. O modelo vem equipado com baterias de fosfato ferro-lítio (LFP) que podem ter duas opções: 8,5 kWh ou 17 kWh. Dependendo da versão escolhida, você consegue até 125 km de autonomia elétrica. Agora, se você é um motorista que não gosta de parar muito em posto de gasolina, vai curtir saber que o consumo de combustível aqui é um dos melhores da categoria.

Design Atraente

O Starshine 6 mede 4.806 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.490 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2.756 mm. O estilo fastback é bem interessante, seguindo a linguagem “Ripple Aesthetics”. Ele conta com uma grade trapezoidal cromada, faróis finos e lanternas traseiras que se conectam por uma faixa luminosa, tudo para dar aquele toque elegante. Reservou rodas de 16 ou 17 polegadas e retrovisores na cor da carroceria, o resultado final é charmoso.

Conforto e Tecnologia Interna

Entrando na cabine, você vai notar um design moderno com um toque de sofisticação. O painel digital é de 10,2 polegadas e a tela central de 14,6 polegadas. O sistema Flyme Auto faz um ótimo trabalho ao controlar funções de entretenimento, conectividade e assistência ao motorista. Isso significa que você vai ter uma experiência tranquila ao dirigir, o que é essencial para aqueles dias em que o trânsito está um caos. E para completar, o volante de dois raios e o seletor de marchas na coluna dão um ar bem funcional.

Os recursos de conforto também não ficam de fora. O interior conta com bancos de couro, opção de aquecimento, iluminação ambiente, e até carregamento sem fio para o celular. Tudo pensado para você e sua família aproveitarem cada viagem com estilo e conforto.

Tecnologia de Assistência ao Condutor

Outra vantagem do Starshine 6 é a tecnologia de assistência ao condutor, que inclui o G-Pilot H3. Esse sistema facilita o estacionamento automático e oferece suporte em trânsito urbano, além de uma visão panorâmica de 360° — ideal para quem tem dificuldade em manobrar em estacionamentos apertados. Dependendo da versão, você também encontra recursos avançados de conectividade e carregamento rápido de 50 W para seu celular.

Expectativa e Lançamento

O Starshine 6 foi apresentado em Qufu, Shandong, e as pré-vendas, além dos preços, devem ser divulgados em breve. A expectativa é que ele custe entre RMB 125.800 e 165.800 (cerca de US$ 17.630). Com esse lançamento, a Geely Galaxy vai se consolidando no mercado de sedãs híbridos, competindo num espaço que já é cheio de boas opções.

Com tudo isso, o Starshine 6 entrega um design moderno, tecnologia elétrica avançada e praticidade familiar, tornando-se uma opção muito atraente para quem quer conforto sem abrir mão do estilo.