Volkswagen reduz preço do Polo Sense em R$ 19 mil para PcD

O Volkswagen Polo Sense está com uma ótima oportunidade para quem busca um carro novo e precisa de uma atenção especial. Disponível na modalidade de vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD), essa versão trouxe um reajuste de R$ 500 no preço em setembro. Essa categoria conta com isenções de ICMS e IPI, já que o valor do veículo está abaixo do teto de R$ 120 mil, permitindo que você tenha um preço ainda mais acessível.

Assim, o preço sugerido do Polo Sense é de R$ 108.490,00, mas para PcD, o valor cai para R$ 89.399,43. Olha só a economia: são R$ 19.090,57 a menos! Esses valores foram confirmados pelo pessoal da concessionária Norpave, mas podem variar dependendo da região e das opções escolhidas.

Atendimento Diferenciado

As concessionárias da Volkswagen estão preparadas para oferecer um atendimento especial a essa categoria de clientes. Eles ajudam a entender todos os detalhes do processo de compra, desde a documentação necessária até esclarecimentos sobre prazos e financiamento. É um suporte que pode fazer toda a diferença, não é mesmo?

Motor e Desempenho

Agora, vamos falar do que realmente interessa: o que tem sob o capô! O Volkswagen Polo Sense vem equipado com um motor 1.0 turbo, conhecido como 170 TSI. Estamos falando de 109/116 cv de potência e um torque de 16,8 kgfm. E para garantir uma condução suave, ele é sempre acompanhado de um câmbio automático de 6 marchas, que é uma mão na roda, especialmente no trânsito pesado das grandes cidades.

Sucesso de Vendas

De acordo com dados da Fenabrave, o Polo não é só um carro bonito, mas também tem o seu espaço no mercado. Entre janeiro e agosto deste ano, ele liderou as vendas no Brasil com impressionantes 83.065 unidades vendidas. Logo atrás, temos o Fiat Argo e o Volkswagen T-Cross. É bom ver que esse modelo está agradando tanto o público!

Conectividade e Conforto

Mas não é só motor que conta, não! O Polo Sense também vem bem equipado. Tem a central multimídia “VW Play”, com uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, além de conectar fácil com seu smartphone. Para quem gosta de um conforto extra, tem controle de velocidade de cruzeiro e um painel de instrumentos digital que dá aquele toque de modernidade. As rodas de aço aro 15 completam o pacote, garantindo um visual atrativo.

E aí, já conseguiu imaginar como seria dar uma volta com esse carrão? Ao dirigir, você vai perceber como ele se destaca nas ruas e estradas!

Preços e Descontos

Para resumir, aqui estão os preços e descontos do Polo Sense:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Sense R$ 108.490,00 R$ 89.399,43 R$ 19.090,57

Com tantas vantagens, é fácil entender por que o Polo Sense está nas listas de desejos de muita gente. Se você está pensando em um carro novo, vale a pena conhecer essa opção com todo carinho e cuidado que a Volkswagen oferece.