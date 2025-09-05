Rafael Cardoso nega rumores de participação em “A Fazenda 17”

Rafael Cardoso usou suas redes sociais para esclarecer rumores sobre sua participação na nova temporada do reality show "A Fazenda 17", que começa em 15 de setembro. Os boatos surgiram depois de uma provocação do cantor João Guilherme, que é desafiador do ator.

Rafael afirmou: "Isso não é verdade. Quero deixar bem claro que não estarei na fazenda. Entraram em contato com meu time, mas não abrimos negociação porque nunca foi de minha vontade." Com essa declaração, ele pôs fim às especulações.

A 17ª edição do programa será gravada em Itapecerica da Serra, em São Paulo, e contará com 24 participantes que competirão por um prêmio de R$ 2 milhões. Uma das mudanças significativas desta temporada é a ausência do "Paiol", uma dinâmica que costumava ser parte do jogo desde edições anteriores. O diretor do programa, Rodrigo Carelli, anunciou que haverá uma grande novidade na primeira semana que substituirá essa parte da competição.

Carelli explicou: "De cara, eu posso dizer que não vai ter o paiol porque a gente vai ter uma nova coisa na primeira semana, uma novidade que será bombástica." Ele participou de uma coletiva onde revelou essas informações.

Possíveis Participantes

Embora a lista oficial de participantes ainda não tenha sido divulgada, diversas especulações estão circulando nas redes sociais e na imprensa. Alguns dos nomes que vêm sendo citados incluem:

Pepita (cantora)

(cantora) Eduarda Gutierrez (influenciadora digital)

(influenciadora digital) Rayane Figliuzzi (empresária e namorada do cantor Belo)

(empresária e namorada do cantor Belo) Dinah Moraes (humorista)

(humorista) Jeniffer Castro (influenciadora digital)

(influenciadora digital) Martina Sanzi (ex-participante de "De Férias com o Ex Brasil")

(ex-participante de "De Férias com o Ex Brasil") Camila Loures (youtuber)

(youtuber) Gabily (cantora)

(cantora) Juliana Oliveira (ex-assistente do programa "The Noite")

(ex-assistente do programa "The Noite") Israel Novaes (cantor)

(cantor) Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)

(modelo e ex-namorado de Madonna) Luiz Otavio Mesquita (filho do apresentador Otávio Mesquita)

(filho do apresentador Otávio Mesquita) Fernando Sampaio (ex-participante de "A Grande Conquista")

(ex-participante de "A Grande Conquista") Nizam (ex-BBB)

(ex-BBB) Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

(ex-jogador de futebol) Gustavo Rocha (influenciador)

(influenciador) Fabiano Moraes (pai da influenciadora Viih Tube)

(pai da influenciadora Viih Tube) Drico Alves (ator)

(ator) Toninho Tornado (humorista)

Expectativas sobre o Elenco

Rodrigo Carelli comentou sobre as especulações e disse que muitos dos nomes que aparecem nas listas divulgadas pela mídia realmente são candidatos à participação. Contudo, ele ressaltou que nem todos os citados estarão na competição.

"Eu posso dizer que quase todo mundo que está na Fazenda 17 foi citado em algum momento, mas o problema é que teve muita gente mencionada", afirmou ele. Carelli também adiantou que o público pode se surpreender com a entrada de dois ou três participantes que não estiveram presentes nas listas vazadas.

A revelação dos participantes acontecerá no dia da estreia do reality, seguindo um formato mais tradicional, o que significa que o público dificilmente saberá quem são os competidores antes de sua entrada no programa.