Tracker Premier com desconto sai mais barato que Pulse

O Chevrolet Tracker Premier 2026 está fazendo um barulho no mercado, especialmente entre os aficionados por carros. E a boa notícia é que ele vem com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD) que desejam garantir um carrão zero sem se preocupar muito com os impostos. Essa versão, que é a topo de linha, recebeu uma atualização de estilo que aproxima seu design ao da Montana, Spin e Equinox. E já adianto: a isenção de IPI integral, junto com bônus de fábrica, faz deste SUV uma opção ainda mais atraente.

Agora, vamos aos números. O Tracker Premier 1.2 Turbo AT tem um preço sugerido de R$ 190.540,00. Mas para a galera PcD, esse valor cai para R$ 150.840,00, uma economia de impressionantes R$ 39.700,00! É um desconto e tanto, não é mesmo? Para você que está pensando em comprar, vale destacar que esses valores podem mudar dependendo da região, da cor e dos opcionais que você escolher. E, só para comparação, o Tracker aparece mais em conta do que o Fiat Pulse Abarth 2026, que está na faixa de R$ 157.990.

As concessionárias Chevrolet estão dando aquele suporte especial para a categoria PcD. Os atendentes ajudam com toda a documentação necessária e explicam as características dos veículos de forma clara, além de tirar dúvidas sobre prazos e opções de financiamento. É bom saber que tem gente por trás, cuidando de cada etapa da compra, não?

Falando um pouco mais sobre o carro em si, o Tracker 2026 é fabricado na unidade de São Caetano do Sul (SP) e mantém o tamanho da geração anterior. Para quem já teve a chance de sentar atrás do volante, sabe que ele mede 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e tem um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas continua generoso, com 393 litros, perfeito para uma viagem ou até mesmo para o dia a dia na cidade.

A parte mecânica também mantém a mesma qualidade. Ele vem equipado com um motor 1.2 turbo flex de três cilindros, que entrega nada menos que 141 cv e 22,9 kgfm de torque. Com um câmbio automático de seis marchas, não é difícil ver como ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Isso é ótimo para quem pega o trânsito pesado — um câmbio esperto faz toda a diferença.

Uma das coisas que chamam a atenção no Tracker Premier é o teto solar panorâmico. Isso acrescenta um charme a mais ao modelo, tanto por dentro quanto por fora. No interior, ele também passou por melhorias, com uma central multimídia de 11 polegadas que é integrada a um painel digital de 8 polegadas, levemente voltado para o motorista. Quem dirige muito sabe que esse tipo de ergonomia facilita a vida.

No que diz respeito a vendas, segundo a Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, o Chevrolet Tracker vendeu 39.159 unidades. Mas, não podemos esquecer que quem está no topo do mercado de SUVs é o Volkswagen T-Cross, com 61.256 unidades vendidas, seguido bem de perto pelo Honda HR-V, que emplacou 40.118 unidades.

Com todas essas características e condições especiais para o público PcD, o Chevrolet Tracker Premier 2026 definitivamente merece sua atenção. É um SUV que combina conforto, tecnologia e um preço que agrada a muitos.