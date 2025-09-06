Israel realiza ataque a edifício supostamente ligado ao Hamas

As Forças de Defesa de Israel confirmaram, neste sábado, um ataque a um edifício na Cidade de Gaza. Segundo a IDF, o local estava sendo utilizado pelo Hamas para monitorar as movimentações das tropas israelenses.

O governo israelense informou que no prédio foram instalados equipamentos para coleta de informações e postos de observação, além da colocação de explosivos nas proximidades, o que aumentou a preocupação com a segurança na área.

Após o ataque, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, publicou vídeos nas redes sociais mostrando o colapso do edifício, comentando com as palavras “Começamos” e “Seguimos”, sugerindo a continuidade das operações.

Além disso, o Exército israelense emitiu um alerta para os habitantes de Gaza, pedindo que se deslocassem para uma área humanitária no sul da cidade. Algumas regiões já foram classificadas como “zonas vermelhas”, com ordens de evacuação devido à expectativa de confrontos intensos.

Esse episódio ocorre menos de um mês após um ataque a um hospital na mesma cidade, em 25 de agosto, que resultou na morte de pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro jornalistas. Testemunhas relataram que o segundo ataque ao hospital Nasser aconteceu quando equipes de resgate e jornalistas se dirigiam ao local do primeiro ataque, gerando mais tragédia.

A morte do cinegrafista Hussam al-Masri, que trabalhava para a Reuters, foi confirmada, assim como as lesões do fotógrafo Hatem Khaled em um ataque subsequente. A situação tem gerado grande preocupação entre as autoridades e a população da região.

As Forças Armadas de Israel e o gabinete do primeiro-ministro não se pronunciaram sobre os eventos relacionados ao hospital até o momento.