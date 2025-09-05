Audi RS Q8 Performance chega ao Brasil por R$ 1,29 milhão

A Audi do Brasil lançou a pré-venda do RS Q8 Performance, um SUV que promete fazer você se apaixonar ainda mais por dirigir. Com um preço inicial de R$ 1.295.990, esse modelo não é apenas um carro, é uma experiência sobre rodas. Ele combina um design imponente, tecnologia de ponta e um motor que vai fazer seu coração acelerar.

O RS Q8 Performance vem só em uma versão, mas já chega com tudo: motor 4.0 V8 biturbo com incríveis 640 cv e um torque de 86,7 kgfm. Com um câmbio Tiptronic de oito marchas e tração integral quattro, esse bicho faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. Imagina a adrenalina ao pisar no acelerador! E se você quer mais velocidade, com um pacote opcional, ele pode chegar a 305 km/h.

Quem é fã das pistas vai ficar impressionado ao saber que, em junho de 2024, o RS Q8 bateu o recorde na Nürburgring, fazendo a volta em 7:36.698. Isso o tornou o SUV mais rápido do circuito. Além disso, agora ele vem com freios cerâmicos de série, diferencial esportivo e uma suspensão pneumática ajustada para deixar a dirigibilidade ainda mais emocionante.

Falando em design, essa máquina foi afinada para impressionar. Com para-choques novos, uma grade singleframe tridimensional e saídas de escape ovais, ele tem presença nas ruas. Chegando a 5,02 m de comprimento e 2,19 m de largura, o porta-malas é de 605 litros – ótimo para levar toda a família e suas bagagens em uma viagem.

E o interior? Um verdadeiro espetáculo! Com bancos RS em couro Valcona e detalhes em costura diamante, ele une luxo e esportividade. Tem ajustes elétricos, ventilação, memória dos assentos, um acabamento que mistura couro, Alcantara e alumínio escurecido, além de teto solar panorâmico Open Sky. Não é apenas dirigir, é viajar em conforto.

Em termos de tecnologia e segurança, o RS Q8 Performance não decepciona. Ele está cheio de recursos, como piloto automático adaptativo, Audi Pre Sense tanto na frente quanto atrás, assistente de ponto cego, câmeras 360° e faróis Full LED Matrix. E se você ama música, o sistema de som Bang & Olufsen 3D de 730 W transforma cada viagem numa verdadeira festa.

Para quem aprecia personalização, ele vem com opções que vão do pacote RS Design até mudanças na cor das pinças de freio e rodas de 23 polegadas. E para os fanáticos por performance, há a possibilidade de escolher acabamentos em carbono e pintura Audi Exclusive.

As entregas estão programadas para começar em 2025, então se você é um entusiasta de carros e está pensando em algo que realmente impressiona, essa é uma oportunidade que vale a pena considerar.