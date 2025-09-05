Renault Kwid pode ganhar design europeu em atualização futura

O Renault Kwid promete mudanças significativas no visual, e a expectativa é alta! Lançado em 2015, esse pequeno guerreiro já passou por algumas melhorias, mas agora vai se reinventar de verdade. A ideia é se alinhar à nova estratégia global da marca, que busca oferecer algo mais moderno e competitivo.

Na Índia, onde tudo começou para o Kwid, a Renault está preparando uma renovação completa. Isso faz parte do projeto Renault Rethink, que inclui atualizações não só para o Kwid, mas também para os modelos Triber e Kiger, além de novos SUVs que estão por vir. A montadora traz inspirações do Dacia Spring, a versão europeia do Kwid, sugerindo que o Brasil pode esperar um carro mais estiloso e alinhado com as tendências atuais.

### Um Design Novo e Marcante

O novo visual deve trazer mudanças marcantes na dianteira. Estamos falando de uma grade mais ousada, com luzes diurnas integradas e faróis mais baixos. O destaque vai para a assinatura em LED em formato de “Y” deitado, que vai dar aquele toque especial. A traseira também não ficará de fora, com uma nova peça preta conectando as lanternas, agora com um design interno em triângulos, seguindo o mesmo estilo do “Y” da Renault.

### Tecnologia Dentro do Carro

Não é só o exterior que vai ganhar cara nova! O interior do Kwid também vai surpreender. A central multimídia de 8″ será trocada por um display maior de 10″, enquanto o quadro de instrumentos vai se tornar totalmente digital. Para quem gosta de ar-condicionado, a nova versão deve trazer comandos digitais e uma alavanca de câmbio remodelada, agora no estilo joystick, super moderna!

### O Que Esperar do Kwid E-Tech

Aqui no Brasil, o Kwid E-Tech, a versão elétrica, será o primeiro a receber essas atualizações. Logo em seguida, a versão a combustão deve dar as caras. Na Índia, o modelo seguirá com o motor 1.0 a gasolina, que entrega 68 cv, disponível com câmbio manual ou automático. E uma novidade promissora: devem surgir até seis airbags no modelo, algo inédito nesse segmento!

### Lançamento À Vista?

Embora ainda não haja data oficial para a chegada do novo Kwid no Brasil, já dá para sentir que a reestilização está a caminho. O pessoal da Renault aposta que essas mudanças vão manter o modelo competitivo contra rivais como o Fiat Mobi. É um passo firme na direção de um portfólio mais moderno e conectado ao que o mercado está pedindo.