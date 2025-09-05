Próximo Mercedes-Benz GLC EQ: o que já sabemos sobre o modelo

O Mercedes-Benz GLC EQ vai ganhar vida nova na próxima semana! Ele será revelado durante o Salão de Munique, um dos principais eventos automotivos do mundo. Esse SUV, que já é um dos grandes sucessos da marca, agora chega em uma versão totalmente elétrica. E a mudança não está só no coração do carro, mas também no visual, que promete refletir a nova identidade de design da Mercedes.

O GLC 2026 não é apenas um facelift. A marca reconheceu que os modelos EQ não venderam tanto quanto esperavam, então decidiram fazer uma reformulação total. Isso significa que podemos esperar um visual e uma proposta completamente repaginados.

Uma das novidades que já chama atenção é a dianteira, que terá uma grade iluminada impressionante, descrita como o “rosto do futuro”. Ela conta com até 942 pontos de LED com animações, além da famosa estrela da marca central retroiluminada. Com certeza, quem dirige à noite vai notar essa beleza!

Destaques do Interior

O interior do novo GLC também promete ser um show à parte. Um dos destaques será o MBUX Superscreen, com várias telas sob um único vidro: um display de instrumentos de 10,3 polegadas, uma central multimídia de 14 polegadas e até uma tela dedicada para o passageiro em algumas versões. Para quem quer mais, haverá a incrível MBUX Hyperscreen de 39,1 polegadas, que traz um novo sistema operacional chamado MB.OS.

Esse sistema faz muito mais do que tocar sua música favorita. Ele combina entretenimento, assistência ao motorista e serviços conectados, utilizando tecnologia da Microsoft e Google. A inteligência artificial desse modelo é tão avançada que consegue aprender seu jeito de dirigir e interagir de forma bem natural, como se estivesse conversando com um amigo.

E, claro, a Mercedes-Benz não esqueceu do conforto. Os interiores estão prometendo um nível de luxo ainda maior, agora incorporando materiais sustentáveis. Os bancos possuem espumas feitas de 30% de material reciclado, revestimentos a partir de garrafas PET e carpetes feitos com fios produzidos de forma ecológica.

Detalhes que Fazem a Diferença

Os bancos AGR, que oferecem massagem, vão elevar ainda mais o conforto, além da iluminação interna que pode criar ambientes relaxantes. Ah, e quem curte um teto panorâmico, saiba que ele agora pode escurecer ou clarear conforme a vontade dos ocupantes.

Quando falamos de espaço, o novo GLC traz uma distância entre-eixos 8 cm maior que a geração anterior, totalizando cerca de 2,96 metros. Isso significa mais espaço para as pernas dos passageiros e um porta-malas de 570 litros! Além disso, há um compartimento frontal de 128 litros que é ótimo para guardar cabos e pequenas coisas.

Expectativa de Lançamento

O lançamento oficial do novo Mercedes-Benz GLC está marcado para o dia 7 de setembro no Salão de Munique. Ele tem tudo para ser uma peça-chave na estratégia elétrica da marca, competindo diretamente com modelos como o BMW iX3 e outros SUVs médios eletrificados. Por aqui, ainda não há uma data definida para sua chegada ao Brasil, mas com certeza vale a pena ficar de olho!