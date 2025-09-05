César enfrenta revelações sobre seu passado no casamento com Odete

O remake de “Vale Tudo”, que está no ar pela Globo, vai trazer emoções intensas na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro. O casamento de Odete, interpretada por Débora Bloch, com César, vivenciado por Cauã Reymond, acontece na casa de Celina, interpretada por Malu Galli. Inicialmente, a cerimônia é íntima e cheia de expectativa, mas rapidamente se transforma em um cenário tenso repleto de revelações.

Os convidados se resumem a poucas pessoas, incluindo Olavo, padrinho do noivo, e a família Roitman, além de amigos próximos. No entanto, a atmosfera de alegria logo se altera. Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, consegue publicar uma reportagem que expõe o passado criminoso de César, revelando um roubo de um quadro pertencente a Heleninha.

A notícia chega a Olavo em seu celular, e ele não hesita em avisar César, que fica apavorado com a possibilidade de ser preso. À medida que os convidados leem a matéria, a situação muda drasticamente. Olhares de desaprovação se voltam para César, que tenta sair da cerimônia de forma discreta.

Odete, determinada a controlar a situação, impede César de deixar a festa e exige que ele encare os convidados. Em seu discurso, ela defende o noivo, alegando que a reportagem é falsa e que já acionou seus advogados. Apesar da defesa pública, César revela a Odete, em um momento privado, que realmente esteve envolvido no golpe, o que coloca à prova a relação do casal e promete desdobramentos emocionantes na trama.

Este novo “Vale Tudo” é escrito por Manuela Dias com a colaboração de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia, além de uma pesquisa conduzida por Luciane Reis. A direção artística é de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é o responsável pela direção geral. A produção conta com a assinatura de Luciana Monteiro e Lucas Zardo na produção executiva, além de uma equipe de diretores que inclui Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.

O remake deve ter um total de 173 episódios e estará no ar até 17 de outubro de 2025. Após “Vale Tudo”, a próxima novela na faixa das nove será “Três Graças”, que é escrita por Aguinaldo Silva e contará com Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais. Essa mudança faz parte da estratégia da Globo de combinar suas novelas clássicas com novas produções, promovendo uma mistura de nostalgia e inovação.