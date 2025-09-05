Changan apresenta Nevo A06 com recarga rápida de 1 km/s

A Changan está chegando com tudo ao mercado ao apresentar oficialmente seu mais novo sedã elétrico: o Nevo A06. Previsto para desembarcar nas concessionárias até o final do ano, esse modelo promete muitas novidades. Ele virá em duas versões – totalmente elétrica (BEV) e uma híbrida com extensor de autonomia (EREV). Isso já dá um gostinho de versatilidade para quem busca eficiência e inovação na condução.

Um dos grandes pontos fortes do Nevo é sua bateria 6C, que consegue recarregar a impressionantes um quilômetro por segundo. Essa tecnologia se destaca entre os concorrentes, garantindo um dos carregamentos mais rápidos da categoria. Para quem vive em um dia a dia corrido, esse detalhe vai fazer toda a diferença.

Design e Dimensões

Esse sedã foi construído sobre a plataforma SDA (Super DNA). Ele é um carro que se faz notar com seus 4,88 m de comprimento e 2,92 m de entre-eixos. O design é moderno, com um toque aerodinâmico que minimiza resistência ao vento, alcançando um coeficiente de arrasto de 0,217 Cd. E se você é do tipo que adora um visual atraente, vai ficar vidrado nos faróis com 236 LEDs numa extensão de 2,2 metros, que garantem um efeito visual de tirar o fôlego.

Interior Refinado

Dentro do Nevo A06, você encontrará um cockpit minimalista que traz tudo que há de mais moderno. O painel digital tem um design retangular, com uma tela flutuante ao centro. E quem não gostaria de ter 20 alto-falantes e luzes ambiente com 256 opções de cores para escolher? Os bancos traseiros são um luxo à parte, oferecendo ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e até massagem. Além disso, o modelo conta com 38 compartimentos de armazenamento e um porta-malas duplo, que proporciona 101 litros na dianteira e 656 litros na traseira — tudo muito prático para viagens longas ou para o dia a dia.

Tecnologia de Ponta

Em termos de tecnologia, o Nevo A06 não decepciona. Ele vem equipado com lidar no teto, 11 câmeras, 12 radares ultrassônicos e três radares de ondas milimétricas. Isso garante que ele tenha recursos avançados de assistência de condução em nível 2. Para motoristas que apreciam segurança e conforto, ter esse tipo de tecnologia é um verdadeiro presentão.

Performance e Autonomia

O desempenho também não fica atrás. A versão BEV tem duas opções de potência: 120 kW (161 cv) e 210 kW (282 cv). Com baterias que variam entre 42,12 kWh, 51,48 kWh e 63,18 kWh, a autonomia vai de 420 km a 630 km no ciclo CLTC — perfeito para quem faz longas jornadas. Já no modelo EREV, temos um motor 1.5 aspirado de 97 cv, combinado com motor elétrico de 120 kW e uma bateria de 28,39 kWh, garantindo uma autonomia elétrica de 180 km.

E para finalizar, o carregamento rápido é um trunfo e tanto. Usando essa nova tecnologia 6C e a plataforma SiC de 800 V, você pode recarregar de 30% a 80% em apenas 9 minutos ou sair de 10% a 80% em 12 minutos. É a eficiência energética em alta, ideal para quem vive na correria do dia a dia.

Se você é apaixonado por carros, o Nevo A06 é uma novidade que definitivamente merece sua atenção!