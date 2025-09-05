Sofrendo com frizz? Veja 6 técnicas para manter os cabelos alinhados

O frizz pode acabar causando problemas de autoestima, além de indicar que o cabelo está danificado e precisando de reparação.

O frizz é um problema capilar que afeta milhões de pessoas, causando aparência desordenada e volume indesejado nos fios. Ele ocorre quando a fibra capilar perde umidade, tornando-se mais suscetível a ressecamento, eletricidade estática e pontas arrepiadas.

Além de alterar a estética, o frizz pode indicar falta de cuidados adequados, uso excessivo de química ou exposição a fatores externos como calor e poluição. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para controlar o frizz diariamente, mesmo aplicando produtos específicos ou técnicas caseiras.

Entender as origens desse problema e identificar hábitos que prejudicam os fios é essencial para encontrar soluções eficazes. Com conhecimento e práticas adequadas, é possível reduzir o frizz, melhorar a saúde capilar e manter cabelos mais alinhados e saudáveis.

Quais são as causas comuns do frizz?

O frizz surge devido a diversos fatores que interferem na integridade dos fios, causando aspereza e arrepiamento. Conhecer essas causas ajuda a prevenir o problema e escolher produtos adequados para cada tipo de cabelo.

Ressecamento : A falta de hidratação faz com que os fios absorvam umidade do ar, resultando em frizz constante.

: A falta de hidratação faz com que os fios absorvam umidade do ar, resultando em frizz constante. Umidade do ambiente : Dias chuvosos ou locais com alta umidade aumentam a eletricidade estática nos fios, gerando frizz.

: Dias chuvosos ou locais com alta umidade aumentam a eletricidade estática nos fios, gerando frizz. Uso excessivo de calor : Chapinhas, secadores e babyliss danificam a cutícula, deixando os cabelos mais vulneráveis ao frizz.

: Chapinhas, secadores e babyliss danificam a cutícula, deixando os cabelos mais vulneráveis ao frizz. Produtos inadequados : Shampoos e condicionadores que não oferecem nutrição suficiente ou contêm sulfatos agressivos podem ressecar os fios.

: Shampoos e condicionadores que não oferecem nutrição suficiente ou contêm sulfatos agressivos podem ressecar os fios. Química capilar : Tinturas, alisamentos e relaxamentos alteram a estrutura dos fios, deixando-os mais propensos ao frizz.

: Tinturas, alisamentos e relaxamentos alteram a estrutura dos fios, deixando-os mais propensos ao frizz. Atrito : Esfregar os cabelos com toalha ou usar fronhas de algodão provoca frizz devido ao atrito constante.

: Esfregar os cabelos com toalha ou usar fronhas de algodão provoca frizz devido ao atrito constante. Corte irregular: Pontas duplas e cabelos quebradiços aumentam a aparência de frizz, dificultando o controle diário.

Identificar essas causas permite combinar cuidados preventivos com produtos específicos, reduzindo significativamente o frizz e melhorando a textura dos fios.

Saiba mais: SBT renova programação com mudanças em Maria do Bairro e mais

6 técnicas para acabar de vez com o frizz

Controlar o frizz exige disciplina, escolha de produtos adequados e pequenas mudanças na rotina de cuidados capilares. Cada técnica atua em aspectos diferentes, desde hidratação até proteção térmica, garantindo fios mais alinhados e saudáveis.

Veja outros: Ficha técnica e preços: descubra o Fipe Carros

Hidratação profunda

Realizar hidratações semanais com máscaras ricas em óleos, manteigas e vitaminas repõe a umidade perdida, fortalece a fibra capilar e reduz a aspereza. Essa prática evita que os fios absorvam umidade do ambiente, prevenindo o frizz constante.

Uso de leave-in ou creme finalizador

Aplicar leave-in ou creme finalizador após lavar os cabelos ajuda a selar a cutícula, proteger contra umidade e facilitar o penteado. Além disso, esses produtos fornecem nutrição adicional, deixando os fios mais disciplinados.

Secagem adequada

Evitar esfregar os cabelos com toalha e usar movimentos suaves de apertar e amassar contribui para reduzir frizz. Secar os fios com secador na temperatura média e sempre com difusor ou protetor térmico minimiza danos causados pelo calor.

Pente adequado

Utilizar pentes de dentes largos ou escovas específicas para desembaraçar cabelos molhados evita quebrar os fios e reduz a formação de frizz. Escovas de cerdas naturais também ajudam a distribuir os óleos naturais, alinhando os fios e controlando o volume.

Produtos anti-frizz e óleos capilares

Óleos capilares, séruns e sprays anti-frizz criam uma camada protetora que diminui a absorção de umidade do ar. Esses produtos promovem brilho, reduzem eletricidade estática e mantêm os fios alinhados durante todo o dia.

Cuidados noturnos

Dormir em fronhas de cetim ou seda reduz o atrito durante a noite, prevenindo pontas duplas e frizz. Além disso, prender o cabelo levemente ou utilizar técnicas de amarração suave ajuda a manter os fios organizados, evitando arrepiamento ao acordar.

Saiba mais: Forbes acaba de atualizar lista com os 10 mais ricos do planeta; veja novidades